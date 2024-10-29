Ані Лорак втрапила у скандал — деталі

Українська співачка Ані Лорак. Фото: instagram/anilorak

Співачка з українським корінням Ані Лорак втрапила у скандал в Росії. Зрадниця під час інтерв'ю несподівано заговорила українською.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі російського актора Станіслава Ярушина.

Читайте також:

Ані Лорак дала інтерв'ю путіністу

Зрадниця поспілкувалася із актором, який підтримує криваву політику Кремля Станіславом Ярушиним, що відомий за роллю Антона в серіалі "Універ". Лорак під час бесіди начебто обмовилася та сказала слово українською мовою.

"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", — сказала Ані Лорак.

Путніст Ярушин "потролив" зрадницю та з сарказмом повторив слово "покупець". У відповідь Лорак гучно розсміялася.

Нагадаємо, Лорак продовжила гастролювати Росією після анексії Криму та окупації Донецької та Луганської областей у 2014 році. Нині зрадниця мешкає у Росії, заробляє криваві рублі та мовчить про те, що окупанти руйнують її дім та вбивають її земляків.

Ми розповідали, що дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак вимушено зробила аборт. Також телеведучий Анатолій Анатоліч емоційно відреагував на дивну статтю про Ані Лорак.