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Зрадниця Ані Лорак вдруге виходить заміж — відео

28 вересня 2024 12:10
Валерія Соколенко - Редактор
Ані Лорак виходить заміж за іноземця — скандальне відео
Українська співачка Ані Лорак з нареченим. Фото: instagram/anilorak
Валерія Соколенко - Редактор

Українська співачка Ані Лорак повідомила, що погодилась вдруге вийти заміж. Її бойфренд зробив пропозицію руки та серця в її день народження.

Про це зірка розповіла в Instagram. 

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Співачка Ані Лорак відверто заробила собі статус "зрадниці України", адже продовжує працювати в Росії. Вона не коментує повномасштабне вторгнення і продовжує виступати перед росіянами. 

Вона тримала своє особисте життя в таємниці, однак нині поділилась коротким відео, на якому іспанець Ісаак Віджраку стає на одне коліно перед нею та робить пропозицію. Зірка погодилась.

Бойфренд запропонував співачці одружитись в її 46-річчя. Вони святкували в ресторані і іспанець не втратив красивої нагоди.

"Деякі подарунки залишаються навічно. З днем народження, моє кохання!" — написав Ісаак.

Нагадаємо, що Ані Лорак вже була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. У шлюбі в них народилась донька Софії. До слова, її хрещеним батьком став Філіп Кіркоров, хрещеною матір'ю — депутатка Верховної Ради Ірина Бережна.

Однак, у 2019 році Кароліна Куєк і Мурат Налчаджиоглу офіційно розлучилися. Самі причину не коментували, однак в судовому повідомленні значилось, немов "відсутні спільні погляди на сімейне життя, довіру, почуття любові та поваги втрачено".

Також ми розповідали, що дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак вимушено зробила аборт. Також телеведучий Анатолій Анатоліч емоційно відреагував на дивацьку статтю про Ані Лорак.

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