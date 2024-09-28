Ани Лорак выходит замуж за иностранца - скандальное видео

Украинская певица Ани Лорак с женихом. Фото: instagram/anilorak

Украинская певица Ани Лорак сообщила, что согласилась во второй раз выйти замуж. Ее бойфренд сделал предложение руки и сердца в ее день рождения.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

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Певица Ани Лорак откровенно заработала себе статус "изменницы Украины", ведь продолжает работать в России. Она не комментирует полномасштабное вторжение и продолжает выступать перед россиянами.

Она держала свою личную жизнь в тайне, однако сейчас поделилась коротким видео, на котором испанец Исаак Вижраку становится на одно колено перед ней и делает предложение. Звезда согласилась.

Бойфренд предложил певице пожениться на ее 46-летии. Они праздновали в ресторане и испанец не упустил красивую возможность.

"Некоторые подарки остаются навечно. С днем рождения, моя любовь!" — написал Исаак.

Напомним, что Ани Лорак уже была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке у них родилась дочь София. К слову, ее крестным отцом стал Филипп Киркоров, крестной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.

Однако, в 2019 году Каролина Куек и Мурат Налчаджиоглу официально развелись. Сами причину не комментировали, однако в судебном сообщении значилось, что "отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения утрачены".

Также мы рассказывали, что девушка бывшего мужа Ани Лорак вынужденно сделала аборт. Также телеведущий Анатолий Анатолич эмоционально отреагировал на странную статью об Ани Лорак.