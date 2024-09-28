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Предательница Ани Лорак второй раз выходит замуж — видео

28 сентября 2024 12:10
Валерия Соколенко - Редактор
Ани Лорак выходит замуж за иностранца - скандальное видео
Украинская певица Ани Лорак с женихом. Фото: instagram/anilorak
Валерия Соколенко - Редактор

Украинская певица Ани Лорак сообщила, что согласилась во второй раз выйти замуж. Ее бойфренд сделал предложение руки и сердца в ее день рождения.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

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Певица Ани Лорак откровенно заработала себе статус "изменницы Украины", ведь продолжает работать в России. Она не комментирует полномасштабное вторжение и продолжает выступать перед россиянами.

Она держала свою личную жизнь в тайне, однако сейчас поделилась коротким видео, на котором испанец Исаак Вижраку становится на одно колено перед ней и делает предложение. Звезда согласилась.

Бойфренд предложил певице пожениться на ее 46-летии. Они праздновали в ресторане и испанец не упустил красивую возможность.

"Некоторые подарки остаются навечно. С днем рождения, моя любовь!" — написал Исаак.

Напомним, что Ани Лорак уже была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке у них родилась дочь София. К слову, ее крестным отцом стал Филипп Киркоров, крестной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.

Однако, в 2019 году Каролина Куек и Мурат Налчаджиоглу официально развелись. Сами причину не комментировали, однако в судебном сообщении значилось, что "отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения утрачены".

Также мы рассказывали, что девушка бывшего мужа Ани Лорак вынужденно сделала аборт. Также телеведущий Анатолий Анатолич эмоционально отреагировал на странную статью об Ани Лорак.

брак Ани Лорак измена Россия Женитьба

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