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Предательница Ани Лорак неожиданно заговорила по-украински

29 октября 2024 18:30
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Ани Лорак попала в скандал — детали
Украинская певица Ани Лорак. Фото: instagram/anilorak
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Певица с украинскими корнями Ани Лорак попала в скандал в России. Предательница во время интервью неожиданно заговорила по-украински.

Видео было опубликовано на YouTube-канале российского актера Станислава Ярушина.

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Предательница пообщалась с актером, поддерживающим кровавую политику Кремля, Станиславом Ярушиным, известным по роли Антона в сериале "Универ". Лорак во время беседы якобы оговорилась и сказала слово на украинском языке.

"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", — сказала Ани Лорак.

Путинист Ярушин "потроллил" предательницу и с сарказмом повторил слово "покупець". В ответ Лорак громко рассмеялась.

Напомним, Лорак продолжила гастролировать по России после аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Ныне предательница живет в России, зарабатывает кровавые рубли и молчит про то, что оккупанты разрушают ее дом и убивают ее земляков.

Мы рассказывали, что девушка бывшего мужа Ани Лорак вынужденно сделала аборт. Также телеведущий Анатолий Анатолич эмоционально отреагировал на странную статью об Ани Лорак.

украинские звезды измена Россия Ани Лорак путинисты

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