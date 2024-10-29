Ани Лорак попала в скандал — детали

Украинская певица Ани Лорак. Фото: instagram/anilorak

Певица с украинскими корнями Ани Лорак попала в скандал в России. Предательница во время интервью неожиданно заговорила по-украински.

Видео было опубликовано на YouTube-канале российского актера Станислава Ярушина.

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Предательница пообщалась с актером, поддерживающим кровавую политику Кремля, Станиславом Ярушиным, известным по роли Антона в сериале "Универ". Лорак во время беседы якобы оговорилась и сказала слово на украинском языке.

"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", — сказала Ани Лорак.

Путинист Ярушин "потроллил" предательницу и с сарказмом повторил слово "покупець". В ответ Лорак громко рассмеялась.

Напомним, Лорак продолжила гастролировать по России после аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Ныне предательница живет в России, зарабатывает кровавые рубли и молчит про то, что оккупанты разрушают ее дом и убивают ее земляков.

Мы рассказывали, что девушка бывшего мужа Ани Лорак вынужденно сделала аборт. Также телеведущий Анатолий Анатолич эмоционально отреагировал на странную статью об Ани Лорак.