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Вера Брежнева неожиданно показалась в объятиях Меладзе

2 ноября 2024 10:37
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Вера Брежнева после развода с Константином Меладзе показала совместное фото - детали
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Певица Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе неожиданно поделилась их общим фото. Артистка отреагировала на новую песню экс-мужа.

Фото появилось в Instagram певицы.

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Брежнева отреагировала на новую песню Меладзе

На днях продюсер вместе со своим братом, певцом Валерием Меладзе, выпустил новую русскоязычную песню "Зима так близко". Слушатели сразу заметили параллели между текстом песни и отношениями Меладзе-старшего с Брежневой.

"Ты можешь не верить. Ты можешь не знать. Ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть слудующая жизнь. А что, если нет? Если тоненькая нить прервется на мне?" — поет Константин.

В своих Instastories Брежнева поделилась своей реакцией на песню. Певица опубликовала архивное черно-белое фото, где позирует в объятиях бывшего мужа, и добавила его песню в качестве музыкального сопровождения.

Константин Меладзе и Вера Брежнева
Константин Меладзе и Вера Брежнева.
Фото: instagram.com/ververa

Правда, подписывать фото и отмечать на нем продюсера Вера не стала.

Вера Брежнева объявила о разводе с Константином Меладзе осенью 2023 года. Супруги не стали комментировать причины разрыва, однако говорят, что они не сошлись во взглядах о полномасштабной войне — Вера поддержала Украину, а Константин занял молчаливую позицию и продолжил бизнес в РФ.

Впрочем, недавно стало известно, что певица уже не одинока. Веру Брежневу застали вместе с новым вероятным избранником в Киеве.

Также на днях Вера Брежнева столкнулась с волной хейта в сети из-за появления в рекламной кампании "Укрзалізниці".

соцсети развод украинские звезды Константин Меладзе Вера Брежнева

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