Вера Брежнева после развода с Константином Меладзе показала совместное фото - детали

Вера Брежнева неожиданно показалась в объятиях Меладзе
Певица Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе неожиданно поделилась их общим фото. Артистка отреагировала на новую песню экс-мужа.
Фото появилось в Instagram певицы.
Брежнева отреагировала на новую песню Меладзе
На днях продюсер вместе со своим братом, певцом Валерием Меладзе, выпустил новую русскоязычную песню "Зима так близко". Слушатели сразу заметили параллели между текстом песни и отношениями Меладзе-старшего с Брежневой.
"Ты можешь не верить. Ты можешь не знать. Ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть слудующая жизнь. А что, если нет? Если тоненькая нить прервется на мне?" — поет Константин.
В своих Instastories Брежнева поделилась своей реакцией на песню. Певица опубликовала архивное черно-белое фото, где позирует в объятиях бывшего мужа, и добавила его песню в качестве музыкального сопровождения.
Правда, подписывать фото и отмечать на нем продюсера Вера не стала.
Вера Брежнева объявила о разводе с Константином Меладзе осенью 2023 года. Супруги не стали комментировать причины разрыва, однако говорят, что они не сошлись во взглядах о полномасштабной войне — Вера поддержала Украину, а Константин занял молчаливую позицию и продолжил бизнес в РФ.
Впрочем, недавно стало известно, что певица уже не одинока. Веру Брежневу застали вместе с новым вероятным избранником в Киеве.
Также на днях Вера Брежнева столкнулась с волной хейта в сети из-за появления в рекламной кампании "Укрзалізниці".
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