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Брежнєва вперше за довгий час показалась в Києві

20 листопада 2024 10:47
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Віра Брежнєва прогулялася набережною Дніпра в Києві
Віра Брежнєва. Фото: Instagram.com/ververa
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська співачка Віра Брежнєва поділилась відео, на якому вона неспішно прогулюється набережною Дніпра в Києві під звучання своєї україномовної пісні "Усе мине". Ці ж слова стали підписом до поста, додаючи символічного сенсу до її появи в столиці України.

Відповідний ролик артистка показала у своєму Instagram.

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Слова "Усе мине", під якими співачка опублікувала ролик, стали своєрідним закликом до надії і віри у краще майбутнє. Для багатьох шанувальників цей жест виглядає як ще одне підтвердження її підтримки України.

Пост Брежнєвої зібрав сотні коментарів, у яких користувачі дякують їй за теплі слова і сподіваються, що Київ знову стане для неї рідним домом.

На відео артистка продемонструвала елегантний стиль: чорне довге пальто у поєднанні з короткою чорною сукнею та високими чоботами.

Брежнєва вперше за довгий час показалась в Києві - фото 1
Брежнєва в Києві. Фото: Instagram.com/ververa

Її образ доповнили сонцезахисні окуляри з темним склом, які додали загадковості. Співачка не уточнила, коли саме знято ролик і чи перебуває вона зараз у Києві, що лише підігріло інтерес її підписників.

Що відомо про Віру Брежнєву

Віра Брежнєва, справжнє ім'я якої Віра Галушка, стала зіркою після кастингу до гурту "ВІА Гра" 22 листопада 2002 року. У складі колективу вона здобула популярність, але вже у 2007 році вирішила зайнятися сольною кар’єрою. Її голос і харизма швидко зробили її однією з найпопулярніших співачок на пострадянському просторі.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Брежнєва жила і працювала у РФ, проте не висловлювалася публічно щодо політичних подій. Після лютого 2022 року вона переїхала до Італії, де почала волонтерити у пункті гуманітарної допомоги. У своїх постах Віра засудила агресію Росії проти України, наголосивши на своїй підтримці українців.

Раніше ми писали про те, що Віра Брежнєва несподівано показалася в обіймах Меладзе.

Також ми повідомляли, що "провідниця" Віра Брежнєва нарвалася на жорсткий хейт в мережі.

Київ Віра Брежнєва знаменитості співачка зірки

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Як змінилися ціни на життя під час війни

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