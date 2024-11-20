Віра Брежнєва прогулялася набережною Дніпра в Києві

Брежнєва вперше за довгий час показалась в Києві
Українська співачка Віра Брежнєва поділилась відео, на якому вона неспішно прогулюється набережною Дніпра в Києві під звучання своєї україномовної пісні "Усе мине". Ці ж слова стали підписом до поста, додаючи символічного сенсу до її появи в столиці України.
Відповідний ролик артистка показала у своєму Instagram.
Чим новий ролик Віри Брежнєвої привернув увагу в мережі
Слова "Усе мине", під якими співачка опублікувала ролик, стали своєрідним закликом до надії і віри у краще майбутнє. Для багатьох шанувальників цей жест виглядає як ще одне підтвердження її підтримки України.
Пост Брежнєвої зібрав сотні коментарів, у яких користувачі дякують їй за теплі слова і сподіваються, що Київ знову стане для неї рідним домом.
На відео артистка продемонструвала елегантний стиль: чорне довге пальто у поєднанні з короткою чорною сукнею та високими чоботами.
Її образ доповнили сонцезахисні окуляри з темним склом, які додали загадковості. Співачка не уточнила, коли саме знято ролик і чи перебуває вона зараз у Києві, що лише підігріло інтерес її підписників.
Що відомо про Віру Брежнєву
Віра Брежнєва, справжнє ім'я якої Віра Галушка, стала зіркою після кастингу до гурту "ВІА Гра" 22 листопада 2002 року. У складі колективу вона здобула популярність, але вже у 2007 році вирішила зайнятися сольною кар’єрою. Її голос і харизма швидко зробили її однією з найпопулярніших співачок на пострадянському просторі.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Брежнєва жила і працювала у РФ, проте не висловлювалася публічно щодо політичних подій. Після лютого 2022 року вона переїхала до Італії, де почала волонтерити у пункті гуманітарної допомоги. У своїх постах Віра засудила агресію Росії проти України, наголосивши на своїй підтримці українців.
Раніше ми писали про те, що Віра Брежнєва несподівано показалася в обіймах Меладзе.
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