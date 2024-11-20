Вера Брежнева прогулялась по набережной Днепра в Киеве

Вера Брежнева. Фото: Instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева поделилась видео, на котором она неспешно прогуливается по набережной Днепра в Киеве под звучание своей украиноязычной песни "Все пройдет". Эти же слова стали подписью к посту, придавая символический смысл ее появлению в столице Украины.

Соответствующий ролик артистка показала в своем Instagram.

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Слова "Все пройдет", под которыми певица опубликовала ролик, стали своеобразным призывом к надежде и вере в лучшее будущее. Для многих поклонников этот жест выглядит еще одним подтверждением ее поддержки Украины.

Пост Брежневой собрал сотни комментариев, в которых пользователи благодарят ее за теплые слова и надеются, что Киев снова станет для нее родным домом.

На видео артистка продемонстрировала элегантный стиль: длинное черное пальто в сочетании с коротким черным платьем и высокими сапогами.

Брежнева в Киеве. Фото: Instagram.com/ververa

Ее образ дополнили солнцезащитные очки с темными стеклами, которые придали загадочности. Певица не уточнила, когда именно снят ролик и находится ли она сейчас в Киеве, что только подогрело интерес у ее подписчиков.

Что известно о Вере Брежневе

Вера Брежнева, настоящее имя которой Вера Галушка, стала звездой после кастинга в группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. В составе коллектива она приобрела популярность, но уже в 2007 году решила заняться сольной карьерой. Ее голос и харизма быстро сделали ее одной из популярнейших певиц на постсоветском пространстве.

До полномасштабного вторжения России в Украину Брежнева жила и работала в РФ, однако не высказывалась публично по поводу политических событий. После февраля 2022 она переехала в Италию, где занялась волонтерством в пункте гуманитарной помощи. В своих постах Вера осудила агрессию России против Украины, отметив свою поддержку украинцев.

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