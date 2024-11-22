Вера Брежнева заинтриговала романтическим видео с незнакомцем

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева заинтриговала поклонников кадрами с загадочным незнакомцем. Кроме того, звезда сделала откровенное признание.

Интригующее видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

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В видео, которым поделилась артистка, она показалась рядом с загадочным мужчиной. Брежнев и незнакомец стояли спиной к камере на фоне вечернего города и держались за руки.

Еще больше привлекла внимание поклонников подпись к романтическому ролику, в котором Брежнева рассказала свою историю "любви".

"Впервые я встретилась с ним, когда мне было 18. Мы просто познакомились и я уехала. Потом встретились снова и даже немного пожили вместе, несколько месяцев. Но, как иногда бывает, что-то не сложилось… Он ждал меня… И я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем, и, наконец, я хочу об этом рассказать…" , — написала певица.

Однако фаны почти сразу раскусили о ком говорится в рассказе артистки. Тем более что она сама оставила подсказку в виде хэштега с названием новой песни "Все мине".

Поклонники предположили, что Брежнева говорит не об отношениях с мужчиной, а о своей жизни в Киеве.

"Он — это Киев".

"Киев заслуживает твоей любви".

"Это точно о Киеве!".

"Какая интрига! Ждем выхода песни".

Напомним, недавно Вера Брежнева неожиданно показалась в объятиях бывшего мужа. А раньше в сети ходили слухи о новом избраннике певицы.