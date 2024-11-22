Вера Брежнева со слезами рассказала о разводе с Константином Меладзе

Вера Брежнева. Фото: скриншот

Певица Вера Брежнева заговорила о своем разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Артистка поделилась, какие страхи испытывала после разрыва отношений.

Откровенное признание звезда сделала в YouTube-шоу "Проект 30+".

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Расставание с бывшим мужем для певицы стало очень тяжелым. Как поделилась Вера, в тот момент она чувствовала себя беспомощной и очень боялась одиночества.

Звезда переживала, что в 42 года ей уже не удастся обрести новую любовь и построить счастливые отношения. Вспоминая эти переживания, Брежнева не смогла сдержать слез.

"Когда я расставалась, я думала, что все. Мне 40, я больше никого не встречу, я никому не нужна. Что я уже слишком старая для отношений. Я даже не знала, смогу ли влюбиться", — со слезами сказала певица.

Певица Вера Брежнева. Фото: скриншот

Со временем артистка все же смогла найти силы и побороть внутренние комплексы. Более того, сейчас Вера чувствует себя счастливой и влюбленной. Однако замуж, по словам певицы, она не торопится.

"Я сейчас очень счастлива, наполнена любовью и чувствую себя самой красивой. Я не спешу замуж, потому что уже там была. Сейчас я понимаю, для того чтобы выйти замуж, надо действительно хорошо узнать друг друга для того, чтобы этот шаг сделать. Иногда мы спешим и, к сожалению, только потом понимаем это уже в браке, что надо было "на берегу" договориться и понять, идем ли мы параллельно или другими путями. Для меня сейчас самая большая ценность — не брак, а крутые отношения", — сказала артистка.

Напомним, Вера Брежнева заинтриговала поклонников неоднозначной публикацией и видео с незнакомцем.

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