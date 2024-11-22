Майли Сайрус впервые рассказала о романе с младшим на 6 лет парнем

Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

Американская певицаМайли Сайрус впервые рассказала о своих отношениях. Избранником звезды стал барабанщик группы Liily Макс Морандо, который младше ее на шесть лет.

Личными подробностями знаменитость поделилась в интервью Harper's Bazaar.

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Отношения 31-летней певицы с 25-летним музыкантом начали еще три года назад, однако все это время пара усердно скрывала подробности своего романа от посторонних глаз.

Впервые за три года Майли решила поделиться личным и рассказала, как себя чувствует в отношениях с младшим парнем. По словам певицы, иногда их разница достаточно заметна.

"Он смотрит на жизнь совсем иначе, чем я. Макс рос с ноутбуком, а у меня был настольный компьютер, которым я делилась с братьями и сестрами. Честно говоря, он дрессировал нашу собаку с помощью Reddit (популярный в США форум — Ред.). Я спрашивала: "Ты уверен, что нам следует это делать?" А он отвечал: "У Reddit написано так и бла-бла-бла", — поделилась звезда.

Несмотря на отличия, пара имеет и много общих черт. Как рассказала артистка, они с Максом стали не только хорошей парой, но и отличным творческим тандемом. Да, музыкант помог певице с написанием хита Something Beautiful для ее будущего альбома.

"Он очень похож на меня. Мы просто не воспринимаем жизнь слишком серьезно. Я работала со своим папой вечно. Так мы познакомились и с бывшим мужем. Я всегда работала с людьми, которых люблю. И Макс просто вдохновляет меня", — добавила Майли.

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