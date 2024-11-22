Майли Сайрус впервые рассказала о романе с младшим на 6 лет парнем

Майли Сайрус впервые рассказала о романе с 25-летним избранником
Американская певицаМайли Сайрус впервые рассказала о своих отношениях. Избранником звезды стал барабанщик группы Liily Макс Морандо, который младше ее на шесть лет.
Личными подробностями знаменитость поделилась в интервью Harper's Bazaar.
Майли Сайрус рассказала о значительно младшем бойфренде
Отношения 31-летней певицы с 25-летним музыкантом начали еще три года назад, однако все это время пара усердно скрывала подробности своего романа от посторонних глаз.
Впервые за три года Майли решила поделиться личным и рассказала, как себя чувствует в отношениях с младшим парнем. По словам певицы, иногда их разница достаточно заметна.
"Он смотрит на жизнь совсем иначе, чем я. Макс рос с ноутбуком, а у меня был настольный компьютер, которым я делилась с братьями и сестрами. Честно говоря, он дрессировал нашу собаку с помощью Reddit (популярный в США форум — Ред.). Я спрашивала: "Ты уверен, что нам следует это делать?" А он отвечал: "У Reddit написано так и бла-бла-бла", — поделилась звезда.
Несмотря на отличия, пара имеет и много общих черт. Как рассказала артистка, они с Максом стали не только хорошей парой, но и отличным творческим тандемом. Да, музыкант помог певице с написанием хита Something Beautiful для ее будущего альбома.
"Он очень похож на меня. Мы просто не воспринимаем жизнь слишком серьезно. Я работала со своим папой вечно. Так мы познакомились и с бывшим мужем. Я всегда работала с людьми, которых люблю. И Макс просто вдохновляет меня", — добавила Майли.
Ранее Вера Брежнева со слезами на глазах вспомнила развод с Константином Меладзе.
Также мы писали, что Рамина рассказала, как познакомилась со своим любимым-военным.
Читайте Новини.LIVE!