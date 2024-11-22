Раміна Есхакзай розповіла про знайомство з коханим

Раміна Есхакзай. Фото: скриншот відео

Відома українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай зустрічається з військовослужбовцем ЗСУ. Хто саме став її обранцем, Раміна не розкриває, але інтернет уже переповнений припущеннями щодо його особистості. Знаменитість уникає коментарів про ці чутки, проте час від часу ділиться цікавими деталями їхніх стосунків.

В новому випуску "Проєкт 30+" на YouTube вона розповіла, як познайомилась з коханим.

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Як Раміна познайомилась зі своїм обранцем з ЗСУ

"Мені хотілося, щоб поруч була людина, яка або воює, або підтримує наших інтелектуально, — поділилася Раміна. — Але я боялася стосунків із військовим, адже моя дотичність до війни на той час обмежувалася лише репортажами".

Блогерка зізналася, що навіть соромилася запросити когось на зустріч, бо не хотіла отримати відмову.

Зрештою вона наважилася написати знайомим, але кожен мав свої причини не продовжувати спілкування. Тоді вона звернулася до свого майбутнього коханого.

Раміна не спішить показувати обличчя коханого. Фото: Instagram.com/raminalalala

"Ми пішли на ковзанку, у парк. Він служить на Донеччині й приїжджає на один день, щоб провести час зі мною, а потім повертається назад. Він дарував квіти, але близькості не було і я сама зробила перший крок — запропонувала обійнятися і поцілуватися. Тепер у нас прекрасні стосунки", — поділилася вона.

Відзначимо, що раніше у своїх інтерв’ю Раміна зізнавалася, що її хлопець служить на Харківському напрямку. В той час вона сама їздила до нього на фронт і відкрито говорила про свої серйозні наміри побудувати з ним майбутнє. Водночас зірка зазначала, що намагається не загадувати наперед і насолоджується тим, що є зараз.

Раніше ми писали про те, що Раміна увійшла до десятки найвпливовіших блогерів країни.

Також ми повідомляли, що Раміна поставила на місце хейтерів після фото з коханим-воїном.