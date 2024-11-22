Рамина Эсхакзай рассказала о знакомстве со своим любимым

Рамина Эсхакзай. Фото: скриншот відео

Известная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай встречается с военнослужащим ВСУ. Кто именно стал ее избранником, Рамина не раскрывает, но интернет уже переполнен предположениями о его личности. Знаменитость избегает комментариев об этих слухах, однако время от времени делится интересными деталями их отношений.

В новом выпуске "Проект 30+" на YouTube она рассказала, как познакомилась с любимым.

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Как Рамина познакомилась со своим избранником из ВСУ

"Мне хотелось, чтобы рядом был человек, который либо воюет, либо поддерживает наших интеллектуально, — поделилась Рамина. — Но я боялась отношений с военным, ведь моя причастность к войне в то время ограничивалась только репортажами".

Блогерша призналась, что даже стеснялась пригласить кого-то на встречу, потому что не хотела получить отказ.

В конце концов, она решилась написать знакомым, но каждый имел свои причины не продолжать общение. Тогда она обратилась к своему будущему любимому.

Рамина не спешит показывать лицо любимого. Фото: Instagram.com/raminalalala

"Мы пошли на каток, в парк. Он служит в Донецкой области и приезжает на один день, чтобы провести время со мной, а потом возвращается назад. Он дарил цветы, но близости не было и я сама сделала первый шаг — предложила обняться и поцеловаться. Теперь у нас прекрасные отношения", — поделилась она.

Отметим, что раньше в своих интервью Рамина говорила о том, что ее парень служит на Харьковском направлении. Она тогда сама ездила к нему на фронт и откровенно говорила о своих серьезных намерениях построить с ним будущее. В то же время, звезда отмечала, что пытается не загадывать заранее и наслаждается тем, что есть сейчас.

Ранее мы писали о том, что Рамина вошла в десятку самых влиятельных блогеров страны.

Также мы сообщали, что Рамина поставила на место хейтеров после фото с любимым воином.