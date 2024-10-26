Раміна Есхакзай кинула виклик хейтерам, які розкритикували її коханого-воїна - фото

Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Журналістка Раміна Есхакзай відреагувала на критику в мережі після того, як поділилася світлиною зі своїм коханим-військовослужбовцем. У коментарях деякі користувачі почали писати наклепи в бік воїна.

У відповідь Раміна поставила хейтерів на місце в Instagram.

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Під світлиною, де журналістка позує в обіймах свого загадкового обранця, деякі користувачі почали писати про те, що насправді чоловік не воює на передовій.

Хейтери звинуватили Раміну в брехні про те, що її хлопець увесь час перебуває в окопі. На їхню думку, насправді ж, обранець журналістки займає високу посаду у тилу.

Есхакзай не стала терпіти наклепи в бік коханої людини та кинула виклик хейтерам.

"Я дещо придумала. Давайте, якщо мій хлопець — піхотинець, то ви проходите навчання та долучаєтеся до добровольчого батальйону, який рятує наших військових. Якщо він той, про якого ви написали, медиком-добровольцем стаю я. Готові відповідати за слова?", — відповіла на коментарі Раміна.

Раміна відповіла хейтерам у мережі. Фото: instagram.com/raminalalala

Журналістка зазначила, що в такий спосіб тепер буде проводити "лагідну мобілізацію" та вчити людей відповідати за свої слова.

"У вільний від роботи час я: треную своє почуття гумору і на хамство відповідаю жартом; проводжу лагідну мобілізацію; може колись нарешті люди будуть брати відповідальність за свої слова. Навіть в соціальних мережах. Це корисно як для особистості, так і для

держави", — написала Есхакзай.

Раміна відреагувала на критику у мережі. Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, Леся Нікітюк, яка також зустрічається з військовим, отримала хвилю хейту через новий роман.

Раніше Раміна Есхакзай пригадала розмову з покійною Іриною Фаріон про її зятя, який нещодавно загинув на фронті.