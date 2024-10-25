Раміна поділилася, як проводить спільний час із коханим-військовим

Українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай. Фото: instagram/raminalalala

Блогерка Раміна Есхакзай трохи відхилила завісу особистого життя. Зірка розповіла про те, як це бути дівчиною військового.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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Журналіст прокоментувала рекламні постери "Я люблю Третю штурмову", яка обурила багатьох українців через надмірну романтизацію війни.

Реклама Третьої штурмової. Фото: instagram/raminalalala

Мотваційна реклама Третьої штурмової. Фото: instagram/raminalalala

На її думку, у бойових діях немає нічого привабливого, втім, багато українців вимушені в таких страшних умовах жити та будувати своє життя. Блогерка також поділилася власним досвідом стосунків із військовим.

"Війна — це про втрати, холод, голод, некомфорт, але також про дружбу, любов та справжні почуття. Коли ми бачимося з моїм хлопцем в Донецький, Харківській, Полтавський області чи в Києві — це час, де ми плануємо майбутнє, ділимося переживаннями та почуттями, їмо смачну їжу та дивимося серіали на Netflix", — розповіла Раміна.

Журналістка Раміна Есхакзай в обіймах коханого. Фото: instagram/raminalalala

Журналістка додала, що почувається у безпеці в обіймах коханого та нагадує своїм підписникам про те, що для багатьох українців зараз і полягає життя у війні.

Нагадаємо, Раміна розсекретила, як блогер Олександр Волошин втік з України, та назвала його "брехуном". Також журналістка відпочила за кордоном разом з коханим-військовослужбовцем.