Раміна Есхакзай відпочила з коханим військовим біля океану — фото

Українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай. Фото: instagram/raminalalala

Блогерка Раміна Есхакзай показала, як вона відпочила за кордоном разом зі своїм хлопцем з ЗСУ. Зірка похизувалась красивою фігурою та чарівною засмагою.

Світлини виклала в Instagram.

Читайте також:

Раміна Есхакзай приголомшила красивим тілом без фільтрів

Блогерка Раміна поїхала на відпочинок з коханим військовослужбовцем. Вона не уточнила, яку саме країну вони відвідали, однак побували біля океану. Раміна щаслива і назвала цю відпустку — "найкращою".

"Обережно, на фото людське тіло без фотошопу та фільтрів. Така собі інновація для світу. Довгоочікуваний момент. Океан. Природа. Супергерой поруч. Найкраща відпустка ever. А зараз буде реклама: долучайтеся до лав ЗСУ. Будете так само кайфувати під час відпустки. Насправді дуже раджу тим військовим, хто має можливість, під час відпустки виїхати кудись з коханою людиною чи з друзями. Довга дорога, але воно того вартує", — написала телеведуча.

Раміна відпочила з коханим військовим біля океану. Фото: instagram/raminalalala

Раміна відпочила з військовим за кордоном. Фото: instagram/raminalalala

Нагадаємо, Крістіна Агілера шокувала підписників ефектним схудненням. Також Раміна захейтила українського блогера Олександра Волошина.