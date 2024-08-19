Рамина Эсхакзай отдохнула с любимым военным у океана.

Украинский блогер и журналист Рамина. Фото: instagram/raminalalala

Блогер Рамина Эсхакзай показала, как она отдохнула за границей вместе со своим парнем из ВСУ. Звезда похвасталась красивой фигурой и волшебным загаром.

Фотографии выложила в Instagram.

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Блогер Рамина Эсхакзай уехала на отдых с любимым военнослужащим. Она не уточнила, какую страну они посетили, однако побывали у океана. Рамина счастлива, и назвала этот отпуск — "лучшим".

"Осторожно, на фото человеческое тело без фотошопа и фильтров. Такая инновация для мира. Долгожданный момент. Океан. Природа. Супергерой рядом. Лучший отпуск ever. А теперь будет реклама: присоединяйтесь к рядам ВСУ. Будете так же кайфовать во время отпуска. На самом деле очень советую тем военным, кто имеет возможность, во время отпуска уехать куда-то с любимым человеком или с друзьями. Дорога длинная, но она того стоит", — написала вона.

Рамина отдохнула с любимым военным у океана. Фото: instagram/raminalalala

Рамина отдохнула с военным за границей. Фото: instagram/raminalalala

Напомним, Кристина Агилера шокировала подписчиков эффектным похудением. Также Рамина захейтила украинского блогера Александра Волошина.