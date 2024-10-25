Рамина поделилась, как проводит совместное время с любимым-военным

Украинский блогер и журналист Рамина Эсхакзай. Фото: instagram/raminalalala

Блогер Рамина Эсхакзай немного приоткрыла занавес личной жизни. Звезда рассказала о том, как быть девушкой военного.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Журналист прокомментировала рекламные постеры "Я люблю Третью штурмовую", которая возмутила многих украинцев из-за чрезмерной романтизации войны.

Реклама Третьей штурмовой. Фото: instagram/raminalalala

Мотвационная реклама Третьей штурмовой. Фото: instagram/raminalalala

По ее мнению, в боевых действиях нет ничего привлекательного, впрочем, многие украинцы вынуждены в таких страшных условиях жить и строить свою жизнь. Блогер также поделилась собственным опытом отношений с военным.

"Война — это о потерях, холоде, голоде, некомфорте, но также о дружбе, любви и настоящих чувствах. Когда мы видимся с моим парнем в Донецкой, Харьковской, Полтавской области или в Киеве — это время, где мы планируем будущее, делимся переживаниями и чувствами, едим вкусную еду и смотрим сериалы на Netflix", — рассказала Рамина.

Журналистка Рамина Эсхакзай в объятиях любимого. Фото: instagram/raminalalala

Журналист добавила, что чувствует себя в безопасности в объятиях любимого и напоминает своим подписчикам, что для многих украинцев сейчас жизнь заключается в войне.

Напомним, Рамина рассекретила, как блогер Александр Волошин сбежал из Украины, и назвала его "лжецом". Также журналистка отдохнула за границей вместе с любимым военнослужащим.