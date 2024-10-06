Раміна Есхакзай згадала розмову з Іриною Фаріон про Василя Особу, який загинув на фронті

Блогерка Раміна Есхакзай та мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Instagram/raminalalala

В неділю, 6 жовтня, стало відомо про загибель зятя вбитої напередодні мовознавиці Ірини Фаріон, захисника України Василя Особи. Про це у соцмережах повідомила його дружина Софія Семчишин. Блогерка, журналістка Раміна Есхакзай згадала про розмову з Іриною Фаріон щодо служби її зятя.

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.

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Блогерка, на яку лише в Instagram підписані 498 тисяч фолловерів, пригадала останню зустріч з Іриною Фаріон. Це було у квітні 2023 року. Саме тоді мовознавиця сказала Раміні, що її зять, Василь Особа, іде служити.

Тоді Есхакзай поцікавилась у Фаріон, чому та не каже про це публічно. Чимало українців звинувачували мовознавицю, яку вбили біля під'їзду її будинку в липні цього року, в тому, що в її родини ніхто не служить. А сама Фаріон наголошувала у своїх промовах та відео, що чоловіки мають йти на фронт.

"На що вона мені сказала, що не хоче публічності для зятя. Буде збирати донати і допомагати. Ще сказала, що у нього двоє діток і що дуже хвилюється за них та за нього… Бідна Софія, бідні онуки. Спочатку втратила маму, зараз чоловіка", — написала Раміна.

Боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади швидкого реагування "Рубіж" Василь Особа загинув у бою з окупантами на Сіверському напрямку.

Публікація доньки Ірини Фаріон про загибель її чоловіка. Скриншот: Facebook/sofiya.semchyshyn

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