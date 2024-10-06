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Рамина вспомнила разговор с Фарион о ее зяте, погибшем на фронте

6 октября 2024 17:04
Виталий Ковальчук - Редактор
Рамина Эсхакзай вспомнила разговор с Ириной Фарион о Василии Особе, погибшем на фронте
Блогер Рамина Эсхакзай и языковед Ирина Фарион. Фото: Instagram/raminalalala
Виталий Ковальчук - Редактор

В воскресенье, 6 октября, стало известно о гибели зятя убитого накануне языковеда Ирины Фарион, защитника Украины Василия Особы. Об этом в соцсетях сообщила его супруга София Семчишин. Блогер, журналистка Рамина Эсхакзай вспомнила о разговоре с Ириной Фарион о службе ее зятя.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Блогер, на которую лишь в Instagram подписаны 498 тысяч фолловеров, вспомнила последнюю встречу с Ириной Фарион. Это было в апреле 2023 года. Именно тогда языковед сказала Рамине, что ее зять, Василий Особа, идет служить.

Тогда Эсхакзай поинтересовалась у Фарион, почему та не говорит об этом публично. Многие украинцы обвиняли языковеда, убитую у подъезда ее дома в июле этого года, в том, что в ее семье никто не служит. А сама Фарион отмечала в своих разговорах и видео, что мужчины должны идти на фронт.

"На что она мне сказала, что не хочет публичности для зятя. Будет собирать донаты и помогать. Еще сказала, что у него двое детей и что очень волнуется за них и за него... Бедная София, бедные внуки. Сначала потеряла маму, сейчас мужа", — написала Рамина.

Боец Легиона Свободы, минометчик, старший солдат 4-го батальона "Сила Свободи" бригады быстрого реагирования "Рубіж" Василий Особа погиб в бою с оккупантами на Северском направлении.

Зять Фарион
Публикация дочери Ирины Фарион о гибели ее мужа. Скриншот: Facebook/sofiya.semchyshyn

Напомним, ранее мы писали, что легендарному пилоту "Джусу" посмертно присвоили звание Герой Украины. Также мы рассказывали, что в боях в Курской области РФ погиб историк и аспирант УКУ Николай Гаевой.

украинские звезды Рамина Эсхакзай Ирина Фарион военнослужащие гибель

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