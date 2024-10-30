Раміна єдина жінка, яка потрапила до рейтингу найвпливовіших блогерів

Українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай. Фото: менеджмент артиста

Журналістка Раміна Есхакзай стала єдиною жінкою, яка увійшла у першу десятку рейтингу найвпливовіших блогерів України-2024. Вона тримає позицію третій рік поспіль.

Відповідне дослідження провів аналітичний портал "Слово і діло".

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Перше місце посів журналіст Дмитро Гордон. До рейтингу також потрапив мандрівник Дмитро Комаров, журналіст Володимир Золкін, активіст Сергій Стерненко, блогер Олексій Дурнєв, політик Олексій Гончаренко та журналіст Роман Цимбалюк.

За рік аудиторія каналу Раміни Есхакзай зросла на 4,3%, і нині за її життям у соцмережах слідкують 1,46 млн підписників.

Журналістка знімає випуски з найгарячіших точок України, інтерв'ю з бійцями, які боронять нашу країну, та відомими у різних сферах публічними діячами.

Журналістка першою взяла інтерв'ю в колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Окрім того, Раміна стала єдиною інтерв'юеркою з України у YouTube студії Мюнхенської безпекової конференції.

Нагадаємо, Раміна розсекретила, як блогер Олександр Волошин втік з України, та назвала його "брехуном". Також журналістка відпочила за кордоном разом з коханим-військовослужбовцем.