Рамина единственная женщина, попавшая в рейтинг самых влиятельных блоггеров

Украинский блогер и журналистка Рамина Эсхакзай. Фото: менеджмент артиста

Журналистка Рамина Эсхакзай стала единственной женщиной, которая вошла в первую десятку рейтинга самых влиятельных блогеров Украины-2024. Она держит эту позицию третий год подряд.

Соответствующее исследование провел аналитический портал "Слово і діло".

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Первое место занял журналист Дмитрий Гордон. В рейтинг также попал путешественник Дмитрий Комаров, журналист Владимир Золкин, активист Сергей Стерненко, блогер Алексей Дурнев, политик Алексей Гончаренко и журналист Роман Цымбалюк.

За год аудитория канала Рамины Эсхакзай выросла на 4,3% и сейчас за ее жизнью в соцсетях следят 1,46 млн подписчиков.

Журналистка снимает выпуски с самых горячих точек Украины, интервью с бойцами, которые защищают нашу страну и известными в разных сферах публичными деятелями.

Журналистка первой взяла интервью у бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кроме того, Рамина стала единственным интервьюером из Украины в YouTube студии Мюнхенской конференции безопасности.

Напомним, Рамина рассекретила, как блогер Александр Волошин сбежал из Украины, и назвала его "лжецом". Также журналистка отдохнула за границей вместе с любимым военнослужащим.