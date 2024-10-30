Рамина единственная женщина, попавшая в рейтинг самых влиятельных блоггеров

Рамина вошла в десятку самых влиятельных блогеров страны
Журналистка Рамина Эсхакзай стала единственной женщиной, которая вошла в первую десятку рейтинга самых влиятельных блогеров Украины-2024. Она держит эту позицию третий год подряд.
Соответствующее исследование провел аналитический портал "Слово і діло".
Рамина самая влиятельная женщина-блогер в Украине
Первое место занял журналист Дмитрий Гордон. В рейтинг также попал путешественник Дмитрий Комаров, журналист Владимир Золкин, активист Сергей Стерненко, блогер Алексей Дурнев, политик Алексей Гончаренко и журналист Роман Цымбалюк.
За год аудитория канала Рамины Эсхакзай выросла на 4,3% и сейчас за ее жизнью в соцсетях следят 1,46 млн подписчиков.
Журналистка снимает выпуски с самых горячих точек Украины, интервью с бойцами, которые защищают нашу страну и известными в разных сферах публичными деятелями.
Журналистка первой взяла интервью у бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кроме того, Рамина стала единственным интервьюером из Украины в YouTube студии Мюнхенской конференции безопасности.
Напомним, Рамина рассекретила, как блогер Александр Волошин сбежал из Украины, и назвала его "лжецом". Также журналистка отдохнула за границей вместе с любимым военнослужащим.
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