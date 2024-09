Майлі Сайрус звинуватили в плагіаті хіта — деталі

Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Популярну співачку Майлі Сайрус звинуватили у плагіаті. На виконавицю вже подали до суду. Якщо зірка програє, то її шалений хіт стане найскандальнішою піснею року.

Про це пише The Daily Mail.

Майлі Сайрус звинуватили в плагіаті пісні Flowers

Співачка спричинила фурор своїм хітом Flowers, у якому буквально знищила свого колишнього чоловіка. Ця пісня стала гімном відродження усіх зраджених жінок.

Однак хіт, який отримав премію Grammy, може бути плагіатом. У цьому злочині зірку звинуватила компанія Tempo Music Investments. Вони заявили, що Майлі "навмисно скопіювала" пісню When I was your man Бруно Марса, котра була випущена ще 2013 року. Компанія подала клопотання до суду. Нібито пісня Flowers схожа за мелодикою на хіт Марса.

"Беззаперечно, виходячи з комбінації та кількості схожості між двома записами, Flowers не існувало б без When I was your man", — йдеться у заяві.

Майлі Сайрус в кліпі на пісні Flowers. Фото: скриншот

Натомість ні Майлі Сайрус, ні її команда не коментують ситуацію. Tempo Music прагне отримати відшкодування збитків за крадіжку. Також компанія намагається заборонити зірці виконувати вірусний хіт на концертах та розповсюджувати його на стримінгових платформах.

Нагадаємо, співачці Майлі Сайрус вручили престижну кінопремію. Також зірка знялась в пікантній мережній білизні для крутого бренду.