Майли Сайрус обвинили в плагиате хита.

Американская певица Майли Сайрус. Фото: Reuters

Популярную певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате. На исполнительницу уже подали в суд. Если звезда проиграет, то ее безумный хит станет самой скандальной песней года.

Об этом пишет The Daily Mail.

Майли Сайрус обвинили в плагиате песни Flowers

Певица произвела фурор своим хитом Flowers, в котором буквально уничтожила своего бывшего мужа. Эта песня стала гимном возрождения всех преданных женщин.

Однако хит, получивший премию Grammy, может быть плагиатом. В этом преступлении звезду обвинила компания Tempo Music Investments. Они заявили, что Майли "намеренно скопировала" песню When I was your man Бруно Марса, которая была выпущена еще в 2013 году. Компания подала ходатайство в суд. Якобы песня Flowers похожа по мелодике на хит Марса.

"Несомненно, исходя из комбинации и количества сходства между двумя записями, Flowers не существовало бы без When I was your man", — говорится в заявлении.

Майли Сайрус в клипе на песне Flowers. Фото: скриншот

Ни Майли Сайрус, ни ее команда не комментируют ситуацию. Tempo Music стремится получить возмещение ущерба за кражу. Компания пытается запретить звезде исполнять вирусный хит на концертах и распространять его на стриминговых платформах.

Напомним, певице Майли Сайрус вручили престижную кино премию. Также звезда снялась в пикантном сетевом белье для крутого бренда.