Почему налоговые органы действуют неправомерно

Штрафы от налоговой. Фото: Новости.LIVE

Дмитрий Михайленко Председатель наблюдательного совета Crowe Mikhailenko

В последние годы украинские налоговые органы существенно активизировали свою деятельность по выполнению требований международного соглашения FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). С одной стороны, такая активность выглядит вполне логично: государство берет на себя обязательства — государство должно обеспечить их выполнение. Однако со стороны контролирующих органов все чаще фиксируется ошибочное толкование норм FATCA, следствием чего становится наложение штрафов на учреждения, которые вообще не обязаны подавать отчетность.

Эта практика вызывает не только юридическое беспокойство, но и реальные риски для налогоплательщиков. Почему так происходит и какие нормы налоговики трактуют неправильно — разберемся подробнее.

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Что такое FATCA и как ее внедряют в Украине?

FATCA — это американский закон, который требует от иностранных финансовых учреждений уведомлять налоговые органы США о счетах, которые принадлежат гражданам США. 7 февраля 2017 года Украина подписала соглашение с США о применении правил FATCA по так называемой Модели 1. Соглашение ратифицировано в 2019 году и предусматривает, что украинские учреждения передают информацию в ГНС, а та уже — в США.

Однако из-за поспешного принятия соответствующих изменений в законодательство, система регулирования осталась фрагментарной, с правовыми коллизиями и противоречивыми толкованиями.

В чем ошибаются налоговики?

Самая распространенная ошибка — автоматическая трактовка получения GIIN (Global Intermediary Identification Number) как основания для признания компании "финансовым агентом" с соответствующими обязанностями. На практике налоговая часто штрафует предприятия на 100 минимальных зарплат, руководствуясь пунктом 118¹.1 Налогового кодекса Украины. Однако этот пункт касается нарушения требований статьи 393 НКУ, которая начала действовать только с 2024 года.

К тому же налоговая указывает в своих актах нарушения старых норм — пункта 69.8.3 статьи 69 и пункта 118.4 статьи 118 НКУ, которые уже не действуют. В результате получается юридическая путаница, когда ответственность налагается на основании норм, которые еще не действовали или уже утратили силу.

А кто вообще должен подавать отчеты?

Этот вопрос — ключевой. Налоговый кодекс в своих определениях отсылает к Соглашению FATCA. А согласно этому соглашению, обязанными подавать отчеты являются отчетные финансовые учреждения, а не любая компания с GIIN.

Кто же является отчетным финансовым учреждением? Это, во-первых, организация, не входящая в перечень "неподотчетных", указанных в Приложении ІІ к Соглашению FATCA. То есть сам факт регистрации в системе IRS (получение GIIN) еще не означает, что учреждение должно подавать отчетность. Это подтверждает и официальная позиция американской налоговой (IRS).

Иными словами: учреждение сначала должно быть определено как "отчетное", а уже потом — как несущее обязанности по отчетности. Без такого анализа применять санкции — неправомерно.

Почему эти ошибки - не просто формальность?

Потому что вследствие этого накладываются штрафы на компании, которые освобождены от подачи отчетности по FATCA, согласно международному соглашению, имеющему приоритет перед внутренним законодательством.

Более того, с 2023 года действует переходный период: подача отчетности за 2021-2022 годы происходит по старым правилам, согласно положениям, которые уже утратили силу. Но налоговые органы продолжают начислять штрафы согласно новым нормам, которые еще не действовали на момент отчетного периода. Это не только методологическая, но и юридическая ошибка.

В то же время, контролирующие органы не учитывают того факта, что налоговое законодательство США содержит прямые упоминания о неподотчетных финансовых учреждениях, которые при этом имеют номер GIIN. При этом никакими нормами не установлена обязанность для таких учреждений подавать соответствующие отчеты.

Что делать налогоплательщику?

Если компания получила штраф — не стоит сразу соглашаться. Прежде всего нужно:

Проанализировать, является ли компания отчетным учреждением в соответствии с FATCA;

Проверить, подпадает ли она под исключения, предусмотренные Приложением II;

Оценить, корректно ли указаны правовые нормы в решении налоговой;

Обжаловать решение в суде — и практика подтверждает, что суды часто становятся на сторону налогоплательщика в таких случаях.

В условиях гармонизации с международными стандартами Украина должна не только принимать новые правила, но и правильно их применять. Иначе FATCA, вместо эффективного инструмента для предотвращения уклонения от налогообложения, превратится в источник неправомерных штрафов и конфликтов.

Налогоплательщики имеют право на справедливую трактовку норм — и именно за это стоит бороться в суде.

Напомним, некоторых украинцев могут не выпустить за границу в случае наличия большого налогового долга. Это касается директоров юридических лиц и не только. Важно, чтобы задолженность превышала 1 млн гривен, а просрочка составляла более 240 дней.

Также мы писали, что налоговая не освободила от единого социального взноса всех мобилизованных ФЛП. Оказалось, если предприниматель имеет наемных работников или служит по контракту, то должен регулярно платить ЕСВ за себя.