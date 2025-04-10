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Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

10 апреля 2025 22:10
Катерина Балаева - редактор
Право собственности на дом — без какого документа не обойтись в 2025 году
Частный дом. Фото: OLX
Катерина Балаева - редактор

В мире недвижимости один документ может изменить все — от продажи дома до доказательства права на него в суде. В условиях военного положения, когда растет количество мошеннических схем и юридических конфликтов, подтверждение права собственности стало не только формальностью, но и средством защиты. Именно поэтому знать, какой документ действительно подтверждает право собственности на дом, — необходимость.

Как отмечают эксперты сервиса Dozvil, право собственности — это не только юридическое понятие, но и основа любой операции с домом: продажи, дарения, передачи по наследству или реконструкции. Без официального подтверждения даже дом, в котором вы живете десятилетиями, может оказаться под угрозой. Особенно в случае споров с соседями, государством или даже родственниками.

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Основной документ — выписка из Государственного реестра вещных прав

Сегодня главным документом, который подтверждает право собственности на дом, является выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Это не просто справка — это цифровой отпечаток вашего права, верифицированный государством. В нем указано:

  • полные данные о собственнике;
  • характеристики объекта (площадь, адрес, регистрационный номер, кадастровый номер);
  • дату регистрации права собственности;
  • имеющиеся обременения (ипотека, арест и т.д.);
  • основания для внесения записи (договор, свидетельство, решение суда).

В случае потери выписки ее легко восстановить онлайн или через ЦНАП, но без нее осуществлять юридические действия с домом — невозможно.

Дополнительные документы, которые имеют значение

Хотя выписка из ГРРП — основной документ, он не существует сам по себе. Его данные формируются на основании первичной документации, которую тоже важно хранить:

  • договор купли-продажи;
  • договор дарения или мены;
  • свидетельство о наследстве;
  • решение суда — если право собственности установлено в судебном порядке.

Эти документы являются "источником" для регистрационных записей и могут пригодиться в случае оспаривания прав или необходимости их восстановить.

Если дом старый — что с документами

Для домов, приобретенных до 2013 года, могут сохраняться старые документы: свидетельство о праве собственности, государственный акт на землю и тому подобное. Они остаются в силе, но чтобы избежать проблем в будущем, юристы советуют внести эти права в единый Государственный реестр. 

Получить выписку из Государственного реестра можно через портал Онлайн-дом юстиции:

  • зайдите на сайт;
  • выберите услугу по получению выписки;
  • введите данные о доме (адрес, кадастровый номер);
  • оплатите услугу;
  • получите выписку в электронном виде.

Также получить документы можно в ЦПАУ:

  • обратитесь в ближайший центр;
  • подайте заявление, паспорт и код;
  • получите выписку в бумажной форме.

В случае потери документа — не паникуйте. Его можно повторно заказать, имея данные о доме и владельце.

Ранее мы рассказывали, что недвижимое имущество может принадлежать как одному, так и нескольким лицам, что является вполне законным с юридической точки зрения. Такая практика часто встречается среди частных домов, дачных участков, жилых комплексов.

Отметим, рост спроса на частные дома в Украине фиксируется после спада в 2022 году, что отражается в значительном увеличении количества сделок с землей и частным жильем. Ключевыми факторами этой тенденции являются соображения безопасности, стремление к автономии и преимущества проживания за пределами города.

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