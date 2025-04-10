Право власності на будинок — без якого документа не обійтися в 2025

Приватний будинок. Фото: OLX

У світі нерухомості один документ може змінити все — від продажу будинку до доведення права на нього в суді. В умовах воєнного стану, коли зростає кількість шахрайських схем і юридичних конфліктів, підтвердження права власності стало не лише формальністю, а й засобом захисту. Саме тому знати, який документ справді підтверджує право власності на будинок, — необхідність.

Як наголошують експерти сервісу Dozvil, право власності — це не лише юридичне поняття, а й основа будь-якої операції з будинком: продажу, дарування, передання у спадок або реконструкції. Без офіційного підтвердження навіть будинок, у якому ви живете десятиліттями, може опинитися під загрозою. Особливо в разі суперечок із сусідами, державою або навіть родичами.

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Основний документ — витяг з Державного реєстру речових прав

Сьогодні головним документом, який підтверджує право власності на будинок, є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Це не просто довідка — це цифровий відбиток вашого права, верифікований державою. У ньому зазначено:

повні дані про власника;

характеристики об’єкта (площа, адреса, реєстраційний номер, кадастровий номер);

дату реєстрації права власності;

наявні обтяження (іпотека, арешт тощо);

підстави для внесення запису (договір, свідоцтво, рішення суду).

У разі втрати витягу його легко поновити онлайн або через ЦНАП, але без нього здійснювати юридичні дії з будинком — неможливо.

Додаткові документи, які мають значення

Хоча витяг із ДРРП — основний документ, він не існує сам по собі. Його дані формуються на підставі первинної документації, яку теж важливо зберігати:

договір купівлі-продажу;

договір дарування або міни;

свідоцтво про спадщину;

рішення суду — якщо право власності встановлено у судовому порядку.

Ці документи є "джерелом" для реєстраційних записів і можуть стати в пригоді в разі оскарження прав або потреби їх поновити.

Якщо будинок старий — що з документами

Для будинків, придбаних до 2013 року, можуть зберігатися старі документи: свідоцтво про право власності, державний акт на землю тощо. Вони залишаються чинними, але щоб уникнути проблем у майбутньому, юристи радять внести ці права до єдиного Державного реєстру.

Отримати витяг із Державного реєстру можна через портал Онлайн-будинок юстиції:

зайдіть на сайт;

оберіть послугу з отримання витягу;

введіть дані про будинок (адреса, кадастровий номер);

оплатіть послугу;

отримаєте витяг в електронному вигляді.

Також отримати документи можна в ЦНАП:

зверніться до найближчого центру;

подайте заяву, паспорт і код;

отримайте витяг у паперовій формі.

У разі втрати документа не панікуйте. Його можна повторно замовити, маючи дані про будинок та власника.

Раніше ми розповідали, що нерухоме майно може належати як одній, так і кільком особам, що є цілком законним з юридичної точки зору. Така практика часто зустрічається серед приватних будинків, дачних ділянок, житлових комплексів.

Зазначимо, зростання попиту на приватні будинки в Україні фіксується після спаду у 2022 році, що відображається у значному збільшенні кількості угод із землею та приватним житлом. Ключовими факторами цієї тенденції є безпекові міркування, прагнення до автономії та переваги проживання за межами міста.