Салат Коулслоу из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке
Хрустящий, сочный и с легкой пикантностью — салат Коулслоу готовится за считанные минуты, но на вкус как в лучшем кафе. Попробуйте эту простую комбинацию овощей с невероятной заправкой, которая превращает привычную капусту в настоящий гастрошедевр.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 500 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 0,5 шт.;
- укроп — по вкусу;
- сметана — 1 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- майонез — 1 ст. л.
Способ приготовления
Нашинковать капусту тонкой соломкой, посолить и слегка примять руками, чтобы она стала мягче.
Натереть морковь на крупной терке. Нарезать лук полукольцами, добавить к овощам.
Мелко порубить укроп. Смешать сметану, майонез и горчицу до однородной заправки.
Соединить все ингредиенты, хорошо перемешать и оставить настаиваться 10-15 минут. Салат готов к подаче.
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