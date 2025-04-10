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Салат Коулслоу из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке

10 апреля 2025 22:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Коулслоу из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке
Салат Коулслоу из капусты. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хрустящий, сочный и с легкой пикантностью — салат Коулслоу готовится за считанные минуты, но на вкус как в лучшем кафе. Попробуйте эту простую комбинацию овощей с невероятной заправкой, которая превращает привычную капусту в настоящий гастрошедевр.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 500 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 0,5 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой, посолить и слегка примять руками, чтобы она стала мягче.

салат Коулслоу з капусти за 5 хвилин вся родзинка у заправці
Нарезанная капуста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть морковь на крупной терке. Нарезать лук полукольцами, добавить к овощам.

салат Коулслоу з капусти, вся родзинка у заправці
Синий лук. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мелко порубить укроп. Смешать сметану, майонез и горчицу до однородной заправки.

салат з капусти, вся родзинка у заправці
Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Соединить все ингредиенты, хорошо перемешать и оставить настаиваться 10-15 минут. Салат готов к подаче.

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23:38 Украинки завоевали четыре медали ЧЕ по борьбе — две высшей пробы

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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