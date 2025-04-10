Салат Коулслоу из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке

Салат Коулслоу из капусты. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хрустящий, сочный и с легкой пикантностью — салат Коулслоу готовится за считанные минуты, но на вкус как в лучшем кафе. Попробуйте эту простую комбинацию овощей с невероятной заправкой, которая превращает привычную капусту в настоящий гастрошедевр.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста белокочанная — 500 г;

соль — 0,5 ч. л.;

морковь — 1 шт.;

лук — 0,5 шт.;

укроп — по вкусу;

сметана — 1 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой, посолить и слегка примять руками, чтобы она стала мягче.

Нарезанная капуста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть морковь на крупной терке. Нарезать лук полукольцами, добавить к овощам.

Синий лук. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мелко порубить укроп. Смешать сметану, майонез и горчицу до однородной заправки.

Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Соединить все ингредиенты, хорошо перемешать и оставить настаиваться 10-15 минут. Салат готов к подаче.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.