Салат Коулслоу з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці
Хрусткий, соковитий і з легкою пікантністю — салат Коулслоу готується за лічені хвилини, але смакує як у найкращому кафе. Спробуйте цю просту комбінацію овочів із неймовірною заправкою, яка перетворює звичну капусту на справжній гастрошедевр.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 500 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 0,5 шт.;
- кріп — на смак;
- сметана — 1 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- майонез — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту тонкою соломкою, посолити і злегка прим’яти руками, щоб вона стала м’якшою.
Натерти моркву на великій тертці. Нарізати цибулю півкільцями, додати до овочів.
Дрібно посікти кріп. Змішати сметану, майонез і гірчицю до однорідної заправки.
З’єднати всі інгредієнти, добре перемішати і залишити настоюватися 10–15 хвилин. Салат готовий до подачі.
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