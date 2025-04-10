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Салат Коулслоу з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці

10 квітня 2025 22:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Коулслоу з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці
Салат Коулслоу з капусти. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хрусткий, соковитий і з легкою пікантністю — салат Коулслоу готується за лічені хвилини, але смакує як у найкращому кафе. Спробуйте цю просту комбінацію овочів із неймовірною заправкою, яка перетворює звичну капусту на справжній гастрошедевр.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 500 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • кріп — на смак;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • майонез — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою, посолити і злегка прим’яти руками, щоб вона стала м’якшою. 

салат Коулслоу з капусти за 5 хвилин вся родзинка у заправці
Нарізана капуста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натерти моркву на великій тертці. Нарізати цибулю півкільцями, додати до овочів. 

салат Коулслоу з капусти, вся родзинка у заправці
Синя цибуля. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Дрібно посікти кріп. Змішати сметану, майонез і гірчицю до однорідної заправки. 

салат з капусти, вся родзинка у заправці
Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

З’єднати всі інгредієнти, добре перемішати і залишити настоюватися 10–15 хвилин. Салат готовий до подачі.

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