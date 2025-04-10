Салат Коулслоу з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці

Салат Коулслоу з капусти. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хрусткий, соковитий і з легкою пікантністю — салат Коулслоу готується за лічені хвилини, але смакує як у найкращому кафе. Спробуйте цю просту комбінацію овочів із неймовірною заправкою, яка перетворює звичну капусту на справжній гастрошедевр.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 500 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 0,5 шт.;

кріп — на смак;

сметана — 1 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

майонез — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою, посолити і злегка прим’яти руками, щоб вона стала м’якшою.

Нарізана капуста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натерти моркву на великій тертці. Нарізати цибулю півкільцями, додати до овочів.

Синя цибуля. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Дрібно посікти кріп. Змішати сметану, майонез і гірчицю до однорідної заправки.

Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

З’єднати всі інгредієнти, добре перемішати і залишити настоюватися 10–15 хвилин. Салат готовий до подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.