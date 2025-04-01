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Конкурент вінегрету — салат за 5 хвилин із звичайного буряка

1 квітня 2025 11:43
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Конкурент вінегрету – найсмачніший салат за 5 хвилин із буряка
Салат з буряком. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Забудьте про звичний вінегрет! Цей салат готується ще швидше, а за смаком точно не поступається класичним стравам. Лише кілька інгредієнтів, мінімум часу – і на столі апетитна, корисна й ароматна закуска.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • буряк – 250-300 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • маринований огірок – 60 г (1 шт.);
  • консервована квасоля – 150 г;
  • гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
  • рослинна олія – 1-2 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • цукор – щіпка (за бажанням).

Спосіб приготування

Буряк відварити до готовності, остудити, очистити та натерти на великій тертці.

смачний салат замість вінегрета
Смажена цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до золотистого кольору. Маринований огірок подрібнити кубиками.

смачний салат замість вінегрета за 5 хвилин
Нарізані огірки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

У мисці з’єднати буряк, квасолю, огірок і смажену цибулю.

салат замість вінегрета за 5 хвилин
Огірки та буряк. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати гірчицю, сіль, цукор (за бажанням) та перемішати. Перед подачею дати салату настоятися 10-15 хвилин. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

цибуля салат рецепти мариновані огірки буряк

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