Конкурент вінегрету – найсмачніший салат за 5 хвилин із буряка

Салат з буряком. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Забудьте про звичний вінегрет! Цей салат готується ще швидше, а за смаком точно не поступається класичним стравам. Лише кілька інгредієнтів, мінімум часу – і на столі апетитна, корисна й ароматна закуска.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

буряк – 250-300 г;

цибуля – 1 шт.;

маринований огірок – 60 г (1 шт.);

консервована квасоля – 150 г;

гірчиця в зернах – 1 ч. л.;

рослинна олія – 1-2 ст. л.;

сіль – за смаком;

цукор – щіпка (за бажанням).

Спосіб приготування

Буряк відварити до готовності, остудити, очистити та натерти на великій тертці.

Смажена цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до золотистого кольору. Маринований огірок подрібнити кубиками.

Нарізані огірки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

У мисці з’єднати буряк, квасолю, огірок і смажену цибулю.

Огірки та буряк. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати гірчицю, сіль, цукор (за бажанням) та перемішати. Перед подачею дати салату настоятися 10-15 хвилин.

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