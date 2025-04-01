Конкурент вінегрету – найсмачніший салат за 5 хвилин із буряка

Конкурент вінегрету — салат за 5 хвилин із звичайного буряка
Забудьте про звичний вінегрет! Цей салат готується ще швидше, а за смаком точно не поступається класичним стравам. Лише кілька інгредієнтів, мінімум часу – і на столі апетитна, корисна й ароматна закуска.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- буряк – 250-300 г;
- цибуля – 1 шт.;
- маринований огірок – 60 г (1 шт.);
- консервована квасоля – 150 г;
- гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
- рослинна олія – 1-2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- цукор – щіпка (за бажанням).
Спосіб приготування
Буряк відварити до готовності, остудити, очистити та натерти на великій тертці.
Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до золотистого кольору. Маринований огірок подрібнити кубиками.
У мисці з’єднати буряк, квасолю, огірок і смажену цибулю.
Додати гірчицю, сіль, цукор (за бажанням) та перемішати. Перед подачею дати салату настоятися 10-15 хвилин.
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