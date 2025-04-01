Конкурент винегрета — самый вкусный салат за 5 минут из свеклы

Конкурент винегрета — салат за 5 минут из обычной свеклы
Забудьте о привычном винегрете! Этот салат готовится еще быстрее, а по вкусу точно не уступает классическим блюдам. Всего несколько ингредиентов, минимум времени — и на столе аппетитная, полезная и ароматная закуска.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свекла — 250-300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- маринованный огурец — 60 г (1 шт.);
- консервированная фасоль — 150 г;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- растительное масло — 1-2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- сахар — щепотка (по желанию).
Способ приготовления
Свеклу отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной терке.
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Маринованный огурец измельчить кубиками.
В миске соединить свеклу, фасоль, огурец и жареный лук.
Добавить горчицу, соль, сахар (по желанию) и перемешать. Перед подачей дать салату настояться 10-15 минут.
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