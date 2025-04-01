Конкурент винегрета — самый вкусный салат за 5 минут из свеклы

Салат со свеклой. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Забудьте о привычном винегрете! Этот салат готовится еще быстрее, а по вкусу точно не уступает классическим блюдам. Всего несколько ингредиентов, минимум времени — и на столе аппетитная, полезная и ароматная закуска.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свекла — 250-300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

маринованный огурец — 60 г (1 шт.);

консервированная фасоль — 150 г;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

растительное масло — 1-2 ст. л.;

соль — по вкусу;

сахар — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Свеклу отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной терке.

Жареный лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Маринованный огурец измельчить кубиками.

Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В миске соединить свеклу, фасоль, огурец и жареный лук.

Огурцы и свекла. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить горчицу, соль, сахар (по желанию) и перемешать. Перед подачей дать салату настояться 10-15 минут.

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