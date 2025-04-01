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Конкурент винегрета — салат за 5 минут из обычной свеклы

1 апреля 2025 11:43
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Конкурент винегрета — самый вкусный салат за 5 минут из свеклы
Салат со свеклой. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Забудьте о привычном винегрете! Этот салат готовится еще быстрее, а по вкусу точно не уступает классическим блюдам. Всего несколько ингредиентов, минимум времени — и на столе аппетитная, полезная и ароматная закуска.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • свекла — 250-300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • маринованный огурец — 60 г (1 шт.);
  • консервированная фасоль — 150 г;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 1-2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Свеклу отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной терке.

смачний салат замість вінегрета
Жареный лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Маринованный огурец измельчить кубиками.

смачний салат замість вінегрета за 5 хвилин
Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В миске соединить свеклу, фасоль, огурец и жареный лук.

салат замість вінегрета за 5 хвилин
Огурцы и свекла. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить горчицу, соль, сахар (по желанию) и перемешать. Перед подачей дать салату настояться 10-15 минут.

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Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

лук салат рецепты маринованные огурцы свекла

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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