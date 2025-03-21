Майли Сайрус изменила правила — какой дизайн ванной комнаты выбрала (фото)

Майли Сайрус. Фото: Reuters

Страх рисковать — вот что часто мешает людям создавать уникальные и стильные интерьеры. Обычно дизайнеры рекомендуют выбирать лишь один акцентный узор для комнаты, чтобы избежать визуального хаоса. Но Майли Сайрус не боится выходить за пределы стандартов. Ее ванная — это настоящий манифест смелости, стиля и индивидуальности.

Американская певица решила, что ее ванная комната должна отражать ее эксцентричный характер, пишет издание Homes and Gardens. Она обратилась к своей матери Тиш Сайрус, которая является профессиональным дизайнером интерьеров, с просьбой создать что-то действительно особенное.

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Тиш призналась, что сначала эта задача ее напугала. Но в конце концов она нашла идеальное решение — совместить два кардинально разных узора: леопардовые обои и мраморную столешницу.

Ванная Майли Сайрус. Фото: Фото: tishcyrus_interiors/Instagram

Как правильно сочетать различные узоры: урок от Майли

Секрет эффектного дизайна ванной певицы — в правильном балансе цветов, текстур и деталей.

Минимальная палитра

Несмотря на радикально разные принты, цветовая гамма получилась достаточно сдержанной. Черно-белый мрамор с выразительными прожилками прекрасно гармонирует с теплым оттенком леопардовых обоев. Благодаря этому пространство не выглядит слишком пестрым.

Игра текстур

Глянец мрамора добавляет изысканности, а матовые обои наоборот делают атмосферу более мягкой и уютной. Такой контраст создает глубину и добавляет интерьеру сложности.

Объединяющие элементы

Бронзовые детали — смеситель, рама для зеркала и ваза — стали тем, что связывает эти два смелых принта в единую композицию. Их благородный блеск добавляет нотку роскоши и завершенности.

Как воплотить у себя смелый дизайн

Многие боятся экспериментировать с принтами, боясь сделать помещение слишком хаотичным. Но история интерьера Майли Сайрус доказывает: если действовать продуманно, можно получить не просто эффектный, а по-настоящему уникальный дизайн.

Специалисты дали советы, как создать эффектный дизайн интерьера у себя дома:

экспериментируйте, но не перегружайте. Выбирайте максимум два ярких принта, которые будут гармонировать по цвету;

играйте на контрастах. Сочетайте матовые и глянцевые поверхности, теплые и холодные оттенки;

добавляйте объединяющие элементы. Это могут быть аксессуары, мебель или декор в общей цветовой гамме.

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