Фисташковый диван Виктории Бекхэм — почему дизайнеры в восторге

Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Мир дизайна интерьеров постоянно меняется, но редко случается, чтобы один предмет мебели вызвал такой резонанс, как диван Виктории Бекхэм. И дело не в бренде или форме — все внимание приковано к цвету. Фисташковый зеленый стал неожиданным фаворитом весенне-летнего сезона 2025 года, и теперь все стремятся добавить его в свои дома.

Как пишет издание Homes & Gardens, современный дизайн интерьера снова возвращается к природе. Оттенки, вдохновленные едой — от насыщенного вишневого до нежного авокадового — уже давно привлекают дизайнеров.

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Фисташковый зеленый стал последним в этом ряду, но его популярность растет быстрее других. И теперь он официально вошел в "гардеробную" трендов благодаря Виктории Бекхэм.

Почему этот оттенок покорил дизайнеров

Фисташковый зеленый — это универсальный баланс между сдержанностью и эффектностью. Он не такой яркий, как лаймовый, и не настолько глубокий, как изумрудный. Это та самая "золотая середина", которая выглядит роскошно, но не слишком вызывающе.

Эксперты считают, что этот цвет имеет несколько главных преимуществ:

успокаивающий эффект. Фисташковый оттенок создает ощущение гармонии и спокойствия, поэтому прекрасно подходит для жилых помещений;

Фисташковый оттенок создает ощущение гармонии и спокойствия, поэтому прекрасно подходит для жилых помещений; легкое сочетание. Он удачно комбинируется с пастельными, нейтральными и даже контрастными цветами;

Он удачно комбинируется с пастельными, нейтральными и даже контрастными цветами; элемент роскоши. В сочетании с темными тонами и благородными материалами фисташковый добавляет изысканности.

Как Виктория Бекхэм использовала фисташковый в интерьере

Фэшн-икона всегда знает, как создать тренд, и ее личное пространство - не исключение. Гардеробная Бекхэм выполнена в спокойных пастельных тонах, а фисташковый диван стал единственным ярким акцентом. Он контрастирует с темным ковром, что делает его еще более выразительным.

Диван Виктории Бекхэм. Фото: victoriabeckham/Instagram

Дизайнеры отмечают, что это идеальный пример грамотного использования цвета. Фисташковый не "перегружает" пространство, а лишь добавляет характера. Это подтверждает и психология цветов: зеленый ассоциируется с природой, а значит, создает ощущение стабильности.

Как добавить фисташковый в свой интерьер

Фисташковый — это не просто трендовый цвет, а способ оживить любой интерьер. Вот несколько советов от экспертов, как его использовать:

текстильные акценты — подушки, шторы или пледы в фисташковых оттенках сделают пространство более интересным;

стены или мебель — для смелых решений можно покрасить одну из стен или выбрать мебель в этом оттенке;

контрастные комбинации — дизайнеры рекомендуют сочетать фисташковый с баклажанным, серым или кремовым для баланса;

растения и декор — если не хотите кардинальных изменений, добавьте в интерьер комнатные растения в фисташковых горшках или стильные аксессуары.

Отметим, традиционно, дизайнеры советуют использовать только один акцентный узор, чтобы избежать перегрузки пространства. Однако Майли Сайрус смело нарушает эти правила, создавая ванную комнату, которая является настоящим воплощением ее неповторимого стиля и индивидуальности.

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