Гостиная под открытым небом Милы Кунис: новый тренд 2025 года (фото)

Мила Кунис. Фото: Reuters

Мила Кунис и Эштон Кутчер привыкли к камерам, красным дорожкам и пристальному вниманию. Но их главный проект последних лет — не новая роль в кино, а гостиная под открытым небом в Беверли-Хиллз. Именно она стала предметом обсуждений в профессиональной среде дизайнеров интерьера и архитекторов.

Как пишет издание Homes ans gardens, это внешнее пространство — не просто зона отдыха, а воплощение мечты о единстве с природой, гармонии стилей и полной слитности с внутренними пространствами дома.

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Природная палитра, "сшивающая" интерьер и экстерьер

Дизайнеры, работавшие над проектом, решили не придумывать экстравагантных решений, а обратились к проверенным природным формулам: гамма из оттенков коричневого, бежевого, зеленого и легкие вкрапления фиолетового создали атмосферу уюта и глубокого стилистического единства. В интерьере использованы дерево, лен, камень — все выдержано в одинаковой тональности.

Мила Кунис и Эштон Кутчер. Фото: backenandbacken/Instagram

Такая палитра не только визуально объединяет пространство внутри и снаружи дома, но и создает настроение спокойствия и баланса.

Дизайнеры создали гостиную под открытым небом. Фото: backenandbacken/Instagram

Дизайнеры достигли главного — естественность не выглядит навязанной, она органична, как часть пейзажа.

"Комнаты" под открытым небом: как структурировать открытое пространство

Главная дизайнерская идея — сделать уличную гостиную продолжением интерьера, а не отдельной частью участка.

Мила Кунис в восторге от своей гостиной. Фото: backenandbacken/Instagram

Пространство поделили на функциональные зоны: место для ужинов, релакс-зона с мягкой мебелью, уголок с растениями. Благодаря этим "комнатам" пространство легко читается, выглядит целостным и продуманным до деталей.

"Сад всегда должен быть продолжением вашего дома, поэтому важно перенести комфорт домашнего интерьера на улицу. Один из способов сделать это — разделить открытое пространство на "комнаты", выделив отдельные зоны для еды и отдыха", — говорит дизайнер Сью Джонс.

Из гостиной Милы Кунис открывается прекрасный вид: backenandbacken/Instagram

Как воплотить идею гостиной под открытым небом у себя

Не обязательно иметь поместье на шесть акров, как у Кунис и Кутчера. Даже балкон или небольшое патио можно превратить в стильную зону отдыха, придерживаясь нескольких базовых правил.

Опирайтесь на интерьер

Цветовая палитра, фактуры, стиль мебели — все это должно перекликаться с комнатами внутри. Это создает непрерывный визуальный поток и ощущение простора.

Думайте о погоде

Для открытых зон важны материалы: выбирайте устойчивые к влаге ткани, мебель из термодерева или металла с антикоррозийным покрытием. Обеспечьте тень — с помощью пергол, штор или высаженных деревьев.

Обеспечьте комфорт

Даже самая маленькая зона должна быть уютной: подушки, ковры для наружного использования, теплое освещение - все это создает "приветственное" настроение. Не бойтесь текстиля: современные технологии позволяют использовать даже мягкие обивки на открытом воздухе.

Добавьте "зеленый" акцент

Растения — не просто декор, а важный элемент атмосферы. В зоне Кунис они служат и перегородками, и естественной "изоляцией" от шума, и цветовыми акцентами.

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