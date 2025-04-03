Вітальня Різ Візерспун: що в ній здивувало дизайнерів

Різ Візерспун. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Різ Візерспун не лише підкорює серця своєю грою на екрані, а й надихає дизайнерів інтер'єрів. Її вітальня стала яскравим прикладом сміливого підходу до поєднання принтів та кольорів. Одні називають її стиль еклектичним, інші — ідеально збалансованим.

Як пише видання Homes and gardens, мистецтво комбінування різних візерунків — завдання не для новачків, але Різ Візерспун довела, що це можливо. Головний акцент у її вітальні — поєднання картатих штор із квітковим диваном. Це звучить ризиковано, але втілено настільки гармонійно, що навіть професійні дизайнери вражені.

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"Ключовий секрет успіху — єдина палітра кольорів. Незалежно від принта, якщо відтінки гармонійні, простір виглядає цілісним", — зазначає дизайнер інтер'єрів Девід Гарріс.

Зонування через візерунки — тренд 2025 року

Одна з причин, чому дизайнери оцінили вітальню Візерспун, — це майстерне використання принтів для зонування простору. Такий підхід дозволяє створювати візуальні кордони між функціональними зонами, не використовуючи перегородки.

"Зонування за допомогою візерунків — чудовий спосіб поділу простору, особливо у відкритих плануваннях. Правильно підібрані принти додають динаміки та структури інтер'єру", — пояснює дизайнерка Сюзанна Моріс.

У вітальні акторки квітковий диван створює затишну зону відпочинку, тоді як картаті штори задають ритм і структуру простору.

Різ Візерспун у вітальні. Фото: Фото: reesewitherspoon/Instagram

Як повторити ефект Візерспун у власному інтер’єрі

Якщо вам сподобався стиль акторки, ось кілька порад від експертів:

обирайте спільну кольорову гаму. Принти можуть бути різними, але їхні кольори повинні перегукуватися;

Принти можуть бути різними, але їхні кольори повинні перегукуватися; грайте на контрастах. Великий геометричний візерунок добре поєднується з дрібним квітковим принтом;

Великий геометричний візерунок добре поєднується з дрібним квітковим принтом; використовуйте "тихі зони". Однотонні меблі чи стіни допомагають збалансувати активні принти;

Однотонні меблі чи стіни допомагають збалансувати активні принти; починайте з малого. Якщо боїтеся радикальних змін, додайте принтовані аксесуари: подушки, пледи або килим.

Раніше ми розповідали про бібліотеку Різ Візерспун, де вона не побоялася кинути виклик усталеним стереотипам. Її сміливий вибір у дизайні інтер'єру здивував навіть досвідчених фахівців цієї галузі.

Крім того дизайнери були вражені ванною Майлі Сайрус – це яскравий приклад сміливого та індивідуального підходу до дизайну. Вона демонструє, як можна поєднати різні візерунки та створити унікальний стиль.