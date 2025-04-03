Гостиная Риз Уизерспун: что в ней удивило дизайнеров

Риз Уизерспун. Фото: Reuters

Голливудская актриса Риз Уизерспун не только покоряет сердца своей игрой на экране, но и вдохновляет дизайнеров интерьеров. Ее гостиная стала ярким примером смелого подхода к сочетанию принтов и цветов. Одни называют ее стиль эклектичным, другие — идеально сбалансированным.

Как пишет издание Homes and gardens, искусство комбинирования различных узоров — задача не для новичков, но Риз Уизерспун доказала, что это возможно. Главный акцент в ее гостиной — сочетание клетчатых штор с цветочным диваном. Это звучит рискованно, но воплощено настолько гармонично, что даже профессиональные дизайнеры поражены.

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"Ключевой секрет успеха — единая палитра цветов. Независимо от принта, если оттенки гармоничны, пространство выглядит целостным", — отмечает дизайнер интерьеров Дэвид Харрис.

Зонирование через узоры — тренд 2025 года

Одна из причин, почему дизайнеры оценили гостиную Уизерспун, — это мастерское использование принтов для зонирования пространства. Такой подход позволяет создавать визуальные границы между функциональными зонами, не используя перегородки.

"Зонирование с помощью узоров — отличный способ разделения пространства, особенно в открытых планировках. Правильно подобранные принты добавляют динамики и структуры интерьеру", — объясняет дизайнер Сюзанна Морис.

В гостиной актрисы цветочный диван создает уютную зону отдыха, в то время как клетчатые шторы задают ритм и структуру пространства.

Риз Уизерспун в гостиной. Фото: Фото: reesewitherspoon/Instagram

Как повторить эффект Уизерспун в собственном интерьере

Если вам понравился стиль актрисы, вот несколько советов от экспертов:

выбирайте общую цветовую гамму. Принты могут быть разными, но их цвета должны перекликаться;

Принты могут быть разными, но их цвета должны перекликаться; играйте на контрастах. Крупный геометрический узор хорошо сочетается с мелким цветочным принтом;

Крупный геометрический узор хорошо сочетается с мелким цветочным принтом; используйте "тихие зоны". Однотонная мебель или стены помогают сбалансировать активные принты;

Однотонная мебель или стены помогают сбалансировать активные принты; начинайте с малого. Если боитесь радикальных изменений, добавьте принтованные аксессуары: подушки, пледы или ковер.

Ранее мы рассказывали о библиотеке Риз Уизерспун, где она не побоялась бросить вызов устоявшимся стереотипам. Ее смелый выбор в дизайне интерьера удивил даже опытных специалистов этой отрасли.

Кроме того дизайнеры были поражены ванной Майли Сайрус — это яркий пример смелого и индивидуального подхода к дизайну. Она демонстрирует, как можно совместить различные узоры и создать уникальный стиль.