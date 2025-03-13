Супермодель Клаудія Шиффер задала новий тренд — фото інтер’єру підкорили дизайнерів

Клаудія Шиффер. Фото: ClaudiaSchifferOfficial/Facebook

Одна з найвідоміших моделей світу Клаудія Шиффер завжди знала, як привернути увагу — і справа не лише в моді. Її вишукане почуття стилю простежується навіть в інтер'єрі власного будинку. Нещодавно модель поділилася фотографією свого передпокою, і дизайнери одразу заговорили про новий тренд у декорі.

Як пише видання Homes and gardens, на перший погляд, це просто сходи. Але варто розглянути деталі — і стає зрозуміло, чому вони викликають такий захват.

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Головний акцент тут зроблено на натуральних матеріалах: тепле дерев'яне покриття сходинок, шкіряні перила і металеві стійки створюють унікальний баланс природності й сучасності.

На цьому фоні яскраві підвісні картини моделі додають простору динамічності.

Передпокій Клаудії Шиффер. Фото: claudiaschiffer/Instagram

Чому дизайнери у захваті

Сходи часто виконують лише функціональну роль, але Клаудія Шиффер довела: вони можуть бути справжнім витвором мистецтва. Передпокій — це перше, що бачать гості, і його оформлення задає тон всьому будинку. У випадку Шиффер — це поєднання природного тепла та елегантності.

Якщо ви хочете повторити цей ефект, зверніть увагу на матеріали. Натуральне дерево підійде для затишного, традиційного стилю, тоді як металеві елементи та мінімалістичні деталі — для сучасного інтер’єру.

Ще один лайфхак — використання природних матеріалів не тільки у сходах, а й у деталях: ротанговий килим, шкіряна стільниця чи дерев'яний консольний столик чудово доповнять загальний стиль.

Рослини також відіграють важливу роль, додаючи простору свіжості та текстурного різноманіття.

Як повторити стиль Шиффер у своєму домі

Гра текстур. Поєднуйте дерево, метал та текстиль, щоб створити гармонійний, але виразний інтер'єр.

Поєднуйте дерево, метал та текстиль, щоб створити гармонійний, але виразний інтер'єр. Природні матеріали. Вони додають простору затишку та шляхетності, навіть якщо використовуються у мінімальній кількості.

Вони додають простору затишку та шляхетності, навіть якщо використовуються у мінімальній кількості. Яскраві акценти. Картини, текстиль або декор допоможуть оживити простір, зробивши його індивідуальним.

Передпокій Клаудії Шиффер — це доказ того, що стиль живе в деталях. Її вибір матеріалів і композиції зробив простір одночасно розкішним і гостинним.

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