Супермодель Клаудия Шиффер задала новый тренд — фото интерьера покорили дизайнеров

Клаудия Шиффер. Фото: ClaudiaSchifferOfficial/Facebook

Одна из самых известных моделей мира Клаудия Шиффер всегда знала, как привлечь внимание — и дело не только в моде. Ее изысканное чувство стиля прослеживается даже в интерьере собственного дома. Недавно модель поделилась фотографией своей прихожей, и дизайнеры сразу заговорили о новом тренде в декоре.

Как пишет издание Homes and gardens, на первый взгляд, это просто лестница. Но стоит рассмотреть детали — и становится понятно, почему она вызывает такой восторг.

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Главный акцент здесь сделан на натуральных материалах: теплое деревянное покрытие ступеней, кожаные перила и металлические стойки создают уникальный баланс естественности и современности.

На этом фоне яркие подвесные картины модели добавляют пространству динамичности.

Прихожая Клаудии Шиффер. Фото: claudiaschiffer/Instagram

Почему дизайнеры в восторге

Лестница часто выполняет лишь функциональную роль, но Клаудия Шиффер доказала: она может быть настоящим произведением искусства. Прихожая — это первое, что видят гости, и ее оформление задает тон всему дому. В случае Шиффер — это сочетание природного тепла и элегантности.

Если вы хотите повторить этот эффект, обратите внимание на материалы. Натуральное дерево подойдет для уютного, традиционного стиля, тогда как металлические элементы и минималистичные детали — для современного интерьера.

Еще один лайфхак — использование природных материалов не только в лестнице, но и в деталях: ротанговый ковер, кожаная столешница или деревянный консольный столик прекрасно дополнят общий стиль.

Растения также играют важную роль, добавляя пространству свежести и текстурного разнообразия.

Как повторить стиль Шиффер в своем доме

Игра текстур. Сочетайте дерево, металл и текстиль, чтобы создать гармоничный, но выразительный интерьер.

Сочетайте дерево, металл и текстиль, чтобы создать гармоничный, но выразительный интерьер. Природные материалы. Они добавляют пространству уюта и благородства, даже если используются в минимальном количестве.

Они добавляют пространству уюта и благородства, даже если используются в минимальном количестве. Яркие акценты. Картины, текстиль или декор помогут оживить пространство, сделав его индивидуальным.

Прихожая Клаудии Шиффер — это доказательство того, что стиль живет в деталях. Ее выбор материалов и композиции сделал пространство одновременно роскошным и гостеприимным.

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