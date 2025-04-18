Худший цвет для спальни в 2025 году — он очень токсичный

Женщина в постели. Фото: Freepik

Когда Когда речь заходит об обустройстве спальни, большинство из нас думает об уюте, спокойствии, месте для восстановления. Однако один, казалось бы, мелкий элемент может перечеркнуть все усилия — неудачный цвет стен. И если гармоничное сочетание оттенков создает атмосферу спокойствия, то ошибка с тоном способна буквально испортить качество сна, общее настроение и даже повлиять на уровень стресса.

Как пишет издание Homes and gardens, исследования психологов цвета подтверждают: цвет напрямую влияет на нервную систему. Выбор краски — это не только дело стиля, но и инструмент формирования настроения. Некоторые цвета вызывают напряжение, тревожность или даже раздражительность.

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Красный: лидер среди деструктивных цветов в спальне

Среди всех возможных — худшим цветом стен для спальни специалисты считают красный. Этот цвет активно ассоциируется с энергией, эмоциями, возбуждением и даже агрессией. В небольших количествах он может оживить интерьер, но как доминантный фон в спальне — это катастрофа.

Причины:

красный повышает пульс и кровяное давление;

стимулирует нервную систему вместо того, чтобы ее успокаивать;

подавляет способность к глубокому сну.

В результате — отдых не приносит облегчения, пробуждение сопровождается усталостью, а настроение колеблется.

Красная спальня в красном цвете. Фото: Unsplash

Другие сомнительные цвета, которые вредят атмосфере сна

Хотя красный — лидер антирейтинга, существуют другие оттенки, которых стоит избегать в спальне.

Ярко-оранжевый

Он кажется теплым и позитивным, но вызывает чрезмерную энергичность, которая противоречит идее отдыха. Способствует чрезмерной активности мозга перед сном.

Ярко-оранжевая спальня. Фото: Unsplash

Неоновые цвета (лаймовый, бирюзовый, ярко-розовый)

Хотя и выглядят современно, они перегружают восприятие, особенно в вечернее время. Это снижает качество сна и увеличивает усталость утром.

Бирюзовая спальня в бирюзовом цвете. Фото: Unsplash

Темно-коричневый и черный

Несмотря на то, что иногда кажутся стильными, слишком темные цвета подавляют, создают ощущение замкнутости и давления. Они визуально "уменьшают" пространство.

Темно-коричневая спальня. Фото: Unsplash

Металлические серые оттенки

Серый в большом количестве — это ассоциация с холодом и стерильностью. Ощущение безэмоциональности и холода нарушает интимность пространства.

Серая спальня в сером цвете. Фото: Unsplash

Ярко-желтый

Если в гостиной этот цвет может вызвать радость, то в спальне он перегружает нервную систему, особенно в больших количествах.

Ярко-желтая спальня. Фото: Unsplash

Какими могут быть последствия плохого выбора цвета

Хроническая усталость — даже после 8 часов сна.

Ухудшение настроения — раздражительность, нестабильность.

Снижение качества отдыха, что влияет на концентрацию днем.

Расстройства сна — трудности с засыпанием и частые пробуждения.

Особенно важно избегать неудачных цветов в детских спальнях и комнатах людей, склонных к тревожности.

Как не ошибиться: советы по выбору цвета для спальни

Выбирайте приглушенные тона . Пастельные, туманный синий, мягкий зеленый или светло-бежевый — все это варианты, которые способствуют расслаблению.

. Пастельные, туманный синий, мягкий зеленый или светло-бежевый — все это варианты, которые способствуют расслаблению. Тестируйте краску на стене в разном освещении . То, что выглядит приятно в магазине, может раздражать вечером при лампе. Всегда проверяйте в реальном пространстве.

. То, что выглядит приятно в магазине, может раздражать вечером при лампе. Всегда проверяйте в реальном пространстве. Придерживайтесь принципа "меньше — лучше". Не насыщайте спальню избытком цвета. Акценты можно сделать текстилем или декором, а стены — оставить нейтральными.

Как сообщалось, выбор цвета стен является ключевым элементом дизайна интерьера, поскольку неудачный оттенок может исказить восприятие помещения. В 2025 году актуальные цвета не только гармонично дополняют пространство, но и вносят динамику, открывая новые возможности для оформления. Поэтому при выборе цвета следует учитывать современные тенденции для создания стильного и сбалансированного интерьера.

Отметим также, насыщенный коричневый оттенок Mocha Mousse признан цветом 2025 года, символизируя спокойствие, естественность и изысканность. Этот выбор подчеркивает современное стремление к гармонии, уюту и элегантной простоте. Mocha Mousse воплощает желание окружить себя комфортом и почувствовать близость к природе.