Пять идей для дизайна стены за телевизором в 2025 году — обзор и советы для дизайна стены за телевизором

Телевизор на стене. Фото: Nick Glimenakis

Дизайн зоны вокруг телевизора — больше чем просто визуальное решение. Это про гармонию, стиль и продуманность. Правильно оформленная стена может не только подчеркнуть статус владельца, но и сделать пространство функциональным, уютным и современным. Современные дизайнеры предлагают множество способов сделать эту зону эстетичной и функциональной, избегая банальных решений.

Стена за телевизором — это не просто фон, а ключевой элемент, который может задать тон всему пространству, пишет ELLE Decor. Она привлекает внимание, создает атмосферу и подчеркивает стиль дома. В 2025 году этот элемент интерьера наконец получил заслуженное внимание дизайнеров — и вот пять идей, которые стоит рассмотреть.

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Классическая идея, которая сочетает эстетику и функциональность. Если вы давно хотели иметь дома библиотеку, но не знали, где ее разместить — зона вокруг телевизора может стать идеальным решением.

Что стоит учесть:

используйте белые или светлые стеллажи — они не конкурируют с экраном;

телевизор желательно интегрировать на уровне глаз, а книжные полки — симметрично вокруг;

цветные переплеты добавят акцентов и тепла.

Телевизор между стеллажами с книгами. Фото: Annie Schlecter

Также используйте подсветку полок — это добавит глубины композиции и улучшит зрительное восприятие в темное время суток.

Деревянные панели — тенденция, пришедшая надолго

Отделка стены деревянными панелями стала настоящим хитом последних лет. И не зря — это элегантно, экологично и не перегружает интерьер.

Особенности решения:

панели могут быть как темными (орех, венге), так и светлыми (дуб, ясень);

аэративные планки визуально приподнимают потолок.

матовая поверхность не дает бликов — важно для зоны просмотра.

Деревянные панели. Фото: ML Interiors

Для минималистичного интерьера выберите панели без фактуры, если же хотите уюта — отдайте предпочтение текстурированному дереву.

Шкаф или нишевый блок — стильное сокрытие техники

Еще одно решение, которое актуализировалось с возвращением скандинавского и японского стилей в моду — телевизор в шкафу. Идеально подходит для ценителей минимализма.

В чем преимущество:

телевизор не доминирует в комнате — его видно только при необходимости;

можно комбинировать с системами хранения;

шкаф служит также декоративным элементом.

Телевизор в шкафу. Фото: Jess Isaac

Эксперты советуют добавлять в интерьер несколько черных или темных деталей — чтобы телевизор визуально не "выпадал" из композиции.

Обои — возвращение к текстурам и экспериментам

Обои — неожиданно мощный инструмент дизайна. В 2025 году они переживают новую волну популярности: современные материалы дают эффект глубины, объемности и даже интерактивности.

На что обратить внимание:

геометрические узоры добавляют динамики;

растительные мотивы хорошо работают в эко-стиле;

темные обои — удачный контраст для белого или серебристого телевизора.

Обои на стене за телевизором. Фото: Vivo

При этом стоит избегать глянцевых обоев — они создают блики на экране. Выбирайте матовые или с мягкой текстурой, добавляют дизайнеры.

Классический комод и белая стена — проверенная симметрия

Для тех, кто ценит спокойствие и упорядоченность, идеально подойдет классический подход: телевизор на белой стене, а под ним — деревянный комод. Простота, которая не теряет актуальности.

Почему работает:

белый цвет не отвлекает внимание от просмотра;

комод — место для хранения приставок, кабелей, книг;

деревянная текстура добавляет теплоты визуальному образу.

Комод под телевизором. Фото: Stephen Kent Johnson

Но обратите внимание на высоту комода — она должна соответствовать эргономике. Заниженный или завышенный экран создает дискомфорт при длительном просмотре.

Советы для создания идеальной стены за телевизором

Учитывайте размер комнаты. В маленьких помещениях избегайте темных цветов и громоздких конструкций, чтобы не сузить пространство. Подумайте об освещении. Добавьте скрытую LED-подсветку за телевизором или бра на стене, чтобы создать уютную атмосферу. Спрячьте провода. Используйте кабель-каналы или специальные панели, чтобы все кабели были незаметными. Соблюдайте баланс. Если стена яркая или текстурная, держите остальной интерьер сдержанным, и наоборот.

Как сообщалось, в 2025 году требования к дизайну жилья значительно изменились. Решения, которые раньше были в тренде, теперь могут удешевить интерьер и казаться устаревшими. Если вы планируете ремонт или обновление пространства, важно знать, каких ошибок следует избегать, чтобы ваша квартира выглядела современно и стильно.

Также отметим, при обустройстве спальни мы стремимся создать оазис спокойствия и восстановления. Однако, один, на первый взгляд, незначительный элемент — цвет стен — может кардинально изменить ситуацию. Удачно подобранные оттенки создают атмосферу гармонии и способствуют качественному сну. Зато неправильный выбор цвета может негативно повлиять на ваше настроение, уровень стресса и даже качество отдыха.