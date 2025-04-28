Антитренди ремонту 2025: які помилки псують сучасні квартири

Жінки обирають колір. Фото: Freepik

У 2025 році вимоги до дизайну житла суттєво змінилися. Те, що ще кілька років тому вважалося модним, сьогодні здатне знецінити інтер'єр та створити враження несмаку. Якщо ви плануєте ремонт або замислюєтеся над оновленням простору, важливо знати, яких рішень варто уникати, аби квартира виглядала актуальною та стильною.

Як пише видання Livingetc, сучасні інтер'єри прагнуть до простоти, природності й персоналізації. Мінімалізм у матеріалах і формах, увага до якості, а не до кількості, продуманість кожної деталі — ось нова база стильного ремонту.

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Глянцеві поверхні: ефект перевантаження

Колись глянцеві фасади кухонь, плитка з дзеркальним блиском та поліровані підлоги асоціювалися з розкішшю. Проте у 2025 році надмірний блиск сприймається як ознака застарілого інтер'єру. Він робить приміщення холодним, перевантаженим і візуально дешевим.

Блискучі світильники вже не популярні. Фото: Unsplash



Натомість у тренді — матові текстури, натуральність матеріалів і стримане сяйво поверхонь.

Підробка під "натуральність"

Штучне каміння, імітація деревини на пластикових панелях або плитці вже не переконають вимогливого споживача. Такі матеріали видають спробу "зекономити на стилі", що миттєво впадає в око.

Штучне каміння вже не популярне. Фото: Unsplash

2025-й диктує чітке правило: краще менше, але справжнє. Натуральне дерево, камінь або якісний текстиль — основа довговічного та красивого інтер'єру.

Складні натяжні стелі та важкий декор

Багаторівневі натяжні стелі з підсвіткою та фігурними елементами остаточно втратили свою привабливість. Вони не лише зменшують візуальну висоту приміщення, а й створюють відчуття застарілого підходу до дизайну.

Багаторівневі натяжні стелі з підсвіткою. Фото: stroi-news.com

Сучасний тренд — мінімалізм, прості рівні стелі, інтегроване точкове освітлення без зайвого декору.

"Модні" акценти без концепції

Популярність певних кольорів чи меблів часто штовхає власників квартир на імпульсивні рішення: наприклад, яскраво-синя стіна у спальні або ультрамодний диван дивного відтінку. Без гармонійного поєднання з іншими елементами інтер'єру такі акценти швидко втрачають актуальність.

Яскрава стіна. Фото: dim.ria



У 2025 році дизайнери наголошують: акцент має бути продуманим і логічно вбудованим у загальну концепцію простору.

Невдале зонування відкритих просторів

Відкрите планування все ще в тренді, але неправильне зонування руйнує функціональність житла. Якщо кухня, вітальня і робоче місце зливаються в одну аморфну зону без чітких меж — це вже серйозна помилка.

Кухня сумісна з вітальнею. Фото: viyarbazar.com



Рекомендація: використовуйте меблі, освітлення, декоративні перегородки для м’якого, але зрозумілого розділення простору.

Повна відмова від індивідуальності

Ще одна поширена помилка — прагнення створити інтер'єр "як на картинці" без урахування особистих уподобань і стилю життя мешканців. Внаслідок цього квартира втрачає індивідуальність і перетворюється на безликий шоурум.

Вітальня без особистих деталей. Фото: ukrdim.org.ua



У 2025 році інтер'єр має розповідати історію власника: через обрані фактури, мистецькі об'єкти, сімейні реліквії або навіть нестандартні рішення в оформленні.

Еклектика без балансу

Еклектичний стиль вимагає тонкого відчуття пропорцій та гармонії. Невміння поєднувати різні елементи призводить до хаосу. Якщо у квартирі сусідять різні епохи, стилі, кольори без єдиної ідеї — інтер'єр виглядає випадково і несистемно.

Кімната, де поєднані меблі різних епох і кольорів. Фото: twinsann.com



Тому у 2025 році еклектика допускається лише за умови професійного підходу або глибокого особистого смаку.

Як повідомлялось, облаштовуючи спальню, ми прагнемо створити простір для відпочинку та відновлення сил. Однак помилка у виборі кольору стін може зіпсувати всі зусилля. Гармонійні відтінки сприяють спокою, тоді як невдалий тон здатен погіршити якість сну, настрій та навіть підвищити рівень стресу.

Зазначимо, обираючи колір стін, ви робите ключовий крок у формуванні інтер'єру, адже невдалий відтінок здатен спотворити сприйняття простору. Тому, щоб створити гармонійний та сучасний дизайн, важливо орієнтуватися на актуальні тренди. У 2025 році в моді будуть кольори, які не лише гармонізують інтер'єр, але й додають йому динамічності, розширюючи горизонти для творчих рішень.