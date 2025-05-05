Вибір сторони світу при купівлі квартири — куди повинні виходити вікна, щоб було комфортно

Дівчина біля вікна. Фото: Freepik

Природне світло — не просто приємна опція, це необхідна умова для комфортного життя. Воно впливає на самопочуття, продуктивність, сон і навіть витрати на комунальні послуги. Брак світла змушує вмикати штучне освітлення навіть вдень. Надлишок — перегріває простір улітку та створює візуальний дискомфорт. Правильне планування по сторонах світу дозволяє уникнути цих крайнощів.

Як зазначають експерти компанії "Парус Premium", вибір квартири за сторонами світу — це баланс між достатньою кількістю світла та комфортом. Усі чотири сторони світу мають свої переваги та недоліки. Від вибору напрямку залежать світловий режим приміщення, температурний комфорт і функціональність кімнат.

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Південь — максимальна кількість сонця вдень, особливо взимку. Підійде для вітальні чи дитячої, але обов’язково передбачте захист від спеки: жалюзі, фіранки, кімнатні рослини.

Схід — світло вранці, тінь після обіду. Ідеальне рішення для спальні, де важливо прокидатись із сонцем, але не перегріватися вдень.

Захід — слабке ранкове світло, яскраве ввечері. Така сторона підходить для кухні, вітальні або кабінету, якщо ви активні у другій половині дня.

Північ — мінімум природного світла. Вікна на північ варто обирати лише для нежитлових зон: санвузла, гардеробної, комори чи технічного приміщення.

Якість світла — не тільки вікна

На інсоляцію впливають десятки факторів. До найбільш вагомих належать:

поверх: на верхніх поверхах світла більше, нижні — у тіні дерев або будівель;

сусідні споруди: щільна забудова зменшує кількість сонця;

розмір та форма вікон: панорамні вікна дають більше світла, вузькі — менше;

кліматична зона: у північних регіонах слід шукати максимум сонця, на півдні — уникати перегріву;

внутрішнє оздоблення: світлі стіни, дзеркала й мінімум громіздких меблів підсилюють освітленість.

Стандарти освітленості: що кажуть норми

Згідно з українськими нормами, мінімальний рівень освітленості становить:

100 Лк — для вітальні, їдальні, спальні;

50 Лк — для коридорів, санвузлів, гардеробних.

Ці показники допомагають оцінити відповідність квартири стандартам ще до купівлі або на етапі проектування.

Як розподілити кімнати, щоб жити комфортно

Ідеальне планування передбачає адаптацію функціональних зон під природну освітленість.

Визначте напрямки вікон: скористайтесь компасом або прийдіть на перегляд у сонячний день.

Оцініть освітленість у різний час доби: переконайтесь, що вітальня не в тіні весь день, а спальня не перегрівається.

Не плануйте житлових кімнат на північній стороні: це зменшить ваш комфорт і збільшить витрати на освітлення.

Розгляньте дизайн-рішення: світильники з теплим спектром, світлі шпалери, розсіяне світло компенсують дефіцит сонця.

Що ще врахувати перед купівлею

Якщо обираєте квартиру в багатоповерхівці, враховуйте, що:

кутові квартири отримують більше світла, але й більше тепловтрат;

центральні квартири стабільніші за температурою, але можуть бути темні;

вікна на дві сторони — оптимальне рішення: забезпечують баланс світла протягом усього дня.

Також не забувайте про перспективу: поруч може вирости нова багатоповерхівка, яка перекриє світло.

Зазначимо, колір стін та елементів декору в спальні суттєво впливає на якість сну. Деякі відтінки сприяють глибокому розслабленню, тоді як інші можуть викликати безсоння та підвищену тривожність. Дослідження психології кольору показують, що неправильно обрана палітра може впливати на рівень стресу, серцевий ритм і навіть рівень бадьорості вранці.

Також ми повідомляли, що обираючи колір стін, ви суттєво впливаєте на атмосферу в приміщенні. Невдалий вибір відтінку здатен спотворити простір, тому важливо орієнтуватися на актуальні тенденції. У 2025 році в моді будуть кольори, які не лише гармонізують інтер'єр, але й надають йому динамічності, розширюючи горизонти дизайну.