Выбор стороны света при покупке квартиры — куда должны выходить окна, чтобы было комфортно

Девушка у окна. Фото: Freepik

Естественный свет — не просто приятная опция, это необходимое условие для комфортной жизни. Он влияет на самочувствие, продуктивность, сон и даже расходы на коммунальные услуги. Нехватка света заставляет включать искусственное освещение даже днем. Избыток — перегревает пространство летом и создает визуальный дискомфорт. Правильное планирование по сторонам света позволяет избежать этих крайностей.

Как отмечают эксперты компании "Парус Premium", выбор квартиры по сторонам света — это баланс между достаточным количеством света и комфортом. Все четыре стороны света имеют свои преимущества и недостатки. От выбора направления зависят световой режим помещения, температурный комфорт и функциональность комнат.

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Юг — максимальное количество солнца днем, особенно зимой. Подойдет для гостиной или детской, но обязательно предусмотрите защиту от жары: жалюзи, занавески, комнатные растения.

Восток — свет утром, тень после обеда. Идеальное решение для спальни, где важно просыпаться с солнцем, но не перегреваться днем.

Запад — слабый утренний свет, яркий вечером. Такая сторона подходит для кухни, гостиной или кабинета, если вы активны во второй половине дня.

Север — минимум естественного света. Окна на север стоит выбирать только для нежилых зон: санузла, гардеробной, кладовой или технического помещения.

Качество света — не только окна

На инсоляцию влияют десятки факторов. К наиболее весомым относятся:

этаж: на верхних этажах света больше, нижние — в тени деревьев или зданий;

соседние постройки: плотная застройка уменьшает количество солнца;

размер и форма окон: панорамные окна дают больше света, узкие — меньше;

климатическая зона: в северных регионах следует искать максимум солнца, на юге — избегать перегрева;

внутреннее убранство: светлые стены, зеркала и минимум громоздкой мебели усиливают освещенность.

Стандарты освещенности: что говорят нормы

Согласно украинским нормам, минимальный уровень освещенности составляет:

100 Лк — для гостиной, столовой, спальни;

50 Лк — для коридоров, санузлов, гардеробных.

Эти показатели помогают оценить соответствие квартиры стандартам еще до покупки или на этапе проектирования.

Как распределить комнаты, чтобы жить комфортно

Идеальная планировка предполагает адаптацию функциональных зон под естественную освещенность.

Определите направления окон: воспользуйтесь компасом или придите на просмотр в солнечный день.

Оцените освещенность в разное время суток: убедитесь, что гостиная не в тени весь день, а спальня не перегревается.

Не планируйте жилых комнат на северной стороне: это уменьшит ваш комфорт и увеличит расходы на освещение.

Рассмотрите дизайн-решения: светильники с теплым спектром, светлые обои, рассеянный свет компенсируют дефицит солнца.

Что еще учесть перед покупкой

Если выбираете квартиру в многоэтажке, учитывайте, что:

угловые квартиры получают больше света, но и больше теплопотерь;

центральные квартиры более стабильные по температуре, но могут быть темные;

окна на две стороны — оптимальное решение: обеспечивают баланс света в течение всего дня.

Также не забывайте о перспективе: рядом может вырасти новая многоэтажка, которая перекроет свет.

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