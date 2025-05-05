Выбор стороны света при покупке квартиры — куда должны выходить окна, чтобы было комфортно

Свет решает все — как выбрать квартиру по стороне света
Естественный свет — не просто приятная опция, это необходимое условие для комфортной жизни. Он влияет на самочувствие, продуктивность, сон и даже расходы на коммунальные услуги. Нехватка света заставляет включать искусственное освещение даже днем. Избыток — перегревает пространство летом и создает визуальный дискомфорт. Правильное планирование по сторонам света позволяет избежать этих крайностей.
Как отмечают эксперты компании "Парус Premium", выбор квартиры по сторонам света — это баланс между достаточным количеством света и комфортом. Все четыре стороны света имеют свои преимущества и недостатки. От выбора направления зависят световой режим помещения, температурный комфорт и функциональность комнат.
- Юг — максимальное количество солнца днем, особенно зимой. Подойдет для гостиной или детской, но обязательно предусмотрите защиту от жары: жалюзи, занавески, комнатные растения.
- Восток — свет утром, тень после обеда. Идеальное решение для спальни, где важно просыпаться с солнцем, но не перегреваться днем.
- Запад — слабый утренний свет, яркий вечером. Такая сторона подходит для кухни, гостиной или кабинета, если вы активны во второй половине дня.
- Север — минимум естественного света. Окна на север стоит выбирать только для нежилых зон: санузла, гардеробной, кладовой или технического помещения.
Качество света — не только окна
На инсоляцию влияют десятки факторов. К наиболее весомым относятся:
- этаж: на верхних этажах света больше, нижние — в тени деревьев или зданий;
- соседние постройки: плотная застройка уменьшает количество солнца;
- размер и форма окон: панорамные окна дают больше света, узкие — меньше;
- климатическая зона: в северных регионах следует искать максимум солнца, на юге — избегать перегрева;
- внутреннее убранство: светлые стены, зеркала и минимум громоздкой мебели усиливают освещенность.
Стандарты освещенности: что говорят нормы
Согласно украинским нормам, минимальный уровень освещенности составляет:
- 100 Лк — для гостиной, столовой, спальни;
- 50 Лк — для коридоров, санузлов, гардеробных.
Эти показатели помогают оценить соответствие квартиры стандартам еще до покупки или на этапе проектирования.
Как распределить комнаты, чтобы жить комфортно
- Идеальная планировка предполагает адаптацию функциональных зон под естественную освещенность.
- Определите направления окон: воспользуйтесь компасом или придите на просмотр в солнечный день.
- Оцените освещенность в разное время суток: убедитесь, что гостиная не в тени весь день, а спальня не перегревается.
- Не планируйте жилых комнат на северной стороне: это уменьшит ваш комфорт и увеличит расходы на освещение.
- Рассмотрите дизайн-решения: светильники с теплым спектром, светлые обои, рассеянный свет компенсируют дефицит солнца.
Что еще учесть перед покупкой
Если выбираете квартиру в многоэтажке, учитывайте, что:
- угловые квартиры получают больше света, но и больше теплопотерь;
- центральные квартиры более стабильные по температуре, но могут быть темные;
- окна на две стороны — оптимальное решение: обеспечивают баланс света в течение всего дня.
Также не забывайте о перспективе: рядом может вырасти новая многоэтажка, которая перекроет свет.
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