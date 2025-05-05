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Свет решает все — как выбрать квартиру по стороне света

5 мая 2025 11:05
Катерина Балаева - редактор
Выбор стороны света при покупке квартиры — куда должны выходить окна, чтобы было комфортно
Девушка у окна. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Естественный свет — не просто приятная опция, это необходимое условие для комфортной жизни. Он влияет на самочувствие, продуктивность, сон и даже расходы на коммунальные услуги. Нехватка света заставляет включать искусственное освещение даже днем. Избыток — перегревает пространство летом и создает визуальный дискомфорт. Правильное планирование по сторонам света позволяет избежать этих крайностей.

Как отмечают эксперты компании "Парус Premium", выбор квартиры по сторонам света — это баланс между достаточным количеством света и комфортом. Все четыре стороны света имеют свои преимущества и недостатки. От выбора направления зависят световой режим помещения, температурный комфорт и функциональность комнат.

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  • Юг — максимальное количество солнца днем, особенно зимой. Подойдет для гостиной или детской, но обязательно предусмотрите защиту от жары: жалюзи, занавески, комнатные растения.
  • Восток — свет утром, тень после обеда. Идеальное решение для спальни, где важно просыпаться с солнцем, но не перегреваться днем.
  • Запад — слабый утренний свет, яркий вечером. Такая сторона подходит для кухни, гостиной или кабинета, если вы активны во второй половине дня.
  • Север — минимум естественного света. Окна на север стоит выбирать только для нежилых зон: санузла, гардеробной, кладовой или технического помещения.

Качество света — не только окна

На инсоляцию влияют десятки факторов. К наиболее весомым относятся:

  • этаж: на верхних этажах света больше, нижние — в тени деревьев или зданий;
  • соседние постройки: плотная застройка уменьшает количество солнца;
  • размер и форма окон: панорамные окна дают больше света, узкие — меньше;
  • климатическая зона: в северных регионах следует искать максимум солнца, на юге — избегать перегрева;
  • внутреннее убранство: светлые стены, зеркала и минимум громоздкой мебели усиливают освещенность.

Стандарты освещенности: что говорят нормы

Согласно украинским нормам, минимальный уровень освещенности составляет:

  • 100 Лк — для гостиной, столовой, спальни;
  • 50 Лк — для коридоров, санузлов, гардеробных.

Эти показатели помогают оценить соответствие квартиры стандартам еще до покупки или на этапе проектирования.

Как распределить комнаты, чтобы жить комфортно

  • Идеальная планировка предполагает адаптацию функциональных зон под естественную освещенность.
  • Определите направления окон: воспользуйтесь компасом или придите на просмотр в солнечный день.
  • Оцените освещенность в разное время суток: убедитесь, что гостиная не в тени весь день, а спальня не перегревается.
  • Не планируйте жилых комнат на северной стороне: это уменьшит ваш комфорт и увеличит расходы на освещение.
  • Рассмотрите дизайн-решения: светильники с теплым спектром, светлые обои, рассеянный свет компенсируют дефицит солнца.

Что еще учесть перед покупкой

Если выбираете квартиру в многоэтажке, учитывайте, что:

  • угловые квартиры получают больше света, но и больше теплопотерь;
  • центральные квартиры более стабильные по температуре, но могут быть темные;
  • окна на две стороны — оптимальное решение: обеспечивают баланс света в течение всего дня.

Также не забывайте о перспективе: рядом может вырасти новая многоэтажка, которая перекроет свет.

Отметим, цвет стен и элементов декора в спальне существенно влияет на качество сна. Некоторые оттенки способствуют глубокому расслаблению, тогда как другие могут вызвать бессонницу и повышенную тревожность. Исследования психологии цвета показывают, что неправильно выбранная палитра может влиять на уровень стресса, сердечный ритм и даже уровень бодрости утром.

Также мы сообщали, что выбирая цвет стен, вы существенно влияете на атмосферу в помещении. Неудачный выбор оттенка способен исказить пространство, поэтому важно ориентироваться на актуальные тенденции. В 2025 году в моде будут цвета, которые не только гармонизируют интерьер, но и придают ему динамичности, расширяя горизонты дизайна.

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