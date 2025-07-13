Які стіни у квартирі не можна зносити під час ремонту

Люди роблять ремонт у квартирі. Фото: Freepik

Перепланування квартири — приваблива ідея. Більше простору, менше зайвих перегородок, сучасні рішення — усе це звучить чудово. Але за бажанням змінити житлову площу варто сто разів подумати, перш ніж зносити стіни. Не всі з них можна чіпати безпечно. Деякі виконують критично важливі функції — як для вашої квартири, так і для всього будинку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які саме стіни не можна зносити, як це визначити і чому ігнорування технічних норм може коштувати дуже дорого.

Реклама

Читайте також:

Несучі стіни: не чіпайте "хребет" будинку

Найперше правило будь-якого перепланування — не чіпати несучі стіни. Це не просто "товстіші перегородки" — це основа будівлі. Вони тримають на собі перекриття, дах, а подекуди й усе вертикальне навантаження.

Як розпізнати несучу стіну

Товщина. У цегляних будинках — 25 см і більше, у панельних — від 15 см. Розташування. Проходить через кілька поверхів або всю висоту будівлі. Матеріал. Часто з бетону або масивної цегли. Звучання при простукуванні. Глухий звук — ознака масивної конструкції. Документи. На плані БТІ або у техпаспорті стіни з поміткою "несуча".

Знести таку стіну — це як вийняти ключовий цегляний блок із вежі. Може обвалитись не лише ваша квартира, а й сусідні поверхи.

Міжквартирні стіни: межа не лише фізична, а й юридична

Міжквартирні стіни часто сприймаються як звичайні перегородки, однак вони можуть бути частково несучими або виконувати важливі додаткові функції — звукоізоляцію, вогнезахист, захист від проникнення.

Змінювати або зносити такі стіни без погодження з технаглядом, керуючою компанією чи сусідами — грубе порушення.

Особливо ризиковано:

прорубувати отвори між квартирами (навіть "для об’єднання площ");

прокладати комунікації без узгодження;

частково знімати шар матеріалу (наприклад, для ніші чи декору).

Колони та балки: приховані опори, які не можна прибирати

У деяких плануваннях житла немає класичних несучих стін, натомість є опорні елементи — бетонні або металеві балки, колони, ригелі. Це — "точки опори", що розподіляють вагу всіх поверхів, повідомляє "24 канал".

Здається, що це "всього лише стовп посеред кімнати" — і хочеться його прибрати. Але саме він, імовірно, тримає частину стелі.

Важливо звернути уваги на такі моменти:

Будівельна документація вкаже, чи конструкція є опорною. Знесення навіть однієї балки може дестабілізувати плиту перекриття. Заміна колон декоративними може закінчитися технічною аварією.

Стіни з комунікаціями: ризик затоплення і не лише

Ще одна категорія стін, які не рекомендується демонтувати, — це ті, в яких проходять комунікації: газ, вода, опалення, вентиляція чи електрика. Навіть якщо стіна виглядає легкою і, на перший погляд, не несе навантаження, пошкодження труби або кабелю може мати дорогі наслідки.

Порушення цілісності вентиляційного каналу — це не просто незручність, а реальна загроза задимлення під час пожежі. А зміщення газової труби без залучення відповідної служби — адміністративне порушення з ризиком аварій.

Перед демонтажем таких стін потрібно зробити технічне обстеження. Зазвичай у документації до квартири вказано, де проходять комунікації. Але навіть якщо документа немає, можна звернутись до фахівців, які проведуть інструментальне обстеження і підкажуть безпечний спосіб модифікації простору.

Що робити перед початком демонтажу стін

Перш ніж брати в руки кувалду чи викликати будівельну бригаду, слід зробити кілька важливих кроків:

Вивчіть технічний паспорт квартири. Він містить детальний план і позначки, які стіни є опорними. Отримайте консультацію інженера чи архітектора. Бажано — з досвідом у житловому будівництві. Зверніться до керуючої компанії. У багатоквартирних будинках перепланування часто потребує погодження. Отримайте дозвіл на перепланування (якщо потрібно). У деяких випадках роботи мають бути узгоджені з місцевими органами влади.

Якщо стіну не можна знести — шукайте компроміси

Іноді бажання відкрити простір не виправдовує ризик. Якщо демонтаж заборонений, є безпечніші альтернативи:

замість знесення несучої стіни — арка. Це дозволить частково відкрити простір, не руйнуючи опори;

замість демонтажу — обшивка або візуальне маскування. Дзеркала, світло або колір можуть візуально "розширити" кімнату;

замість повного знесення — отвір із металевим підсиленням. Якщо дозволено — з дотриманням техніки безпеки.

Як повідомлялось, при купівлі квартири завжди доводиться шукати баланс між бажаним, фінансовими можливостями та реальною ситуацією. Головне питання, яке виникає: обрати житло з готовим ремонтом чи інвестувати у квартиру без оздоблення? Вибір залежить від ваших пріоритетів, бюджету та готовності до можливих ризиків.

Незважаючи на війну, українці активно купують нерухомість та роблять ремонти, хоча вартість будівельних матеріалів значно зросла за останні роки. Ми проаналізували, які матеріали подорожчали найбільше, та з'ясували, чи варто інвестувати в ремонт цього року.