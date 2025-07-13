Як переоформити квартиру на дружину у 2025 році — покроково і без помилок

Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

Переоформлення квартири на дружину — це важливий крок, який може знадобитися з різних причин: від сімейного планування до оптимізації майнових питань. Щоб процес був швидким, законним і без зайвих витрат, важливо знати всі нюанси, від підготовки документів до фінансових аспектів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як переоформити квартиру на дружину у 2025 році, які документи потрібні, куди звертатися та скільки це коштує.

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У 2025 році найпоширенішим і найбезпечнішим способом переоформлення квартири на дружину є договір дарування, відомий у побуті як "дарча" — безоплатна передача майна. Коли мова йде про близьких родичів, зокрема дружину, такий спосіб має кілька важливих переваг. Головна з них — звільнення від податку. Українське законодавство визначає, що при передачі майна у межах першого ступеня споріднення (до якого належить і подружжя), податок на доходи фізичних осіб, а також мито — не стягуються.

Згідно з Цивільним кодексом України (стаття 717), договір дарування — це угода, за якою дарувальник безоплатно передає майно (у цьому випадку квартиру) обдаровуваному у власність. Для нерухомості такий договір укладається в письмовій формі та обов’язково посвідчується нотаріусом (стаття 182 ЦК України).

Після завершення процедури нова власниця квартири — дружина — отримує відповідні документи на своє ім’я.

Куди звертатися і з чого починати

Перший крок — консультація з нотаріусом. Він підкаже, які саме документи потрібно підготувати, та оцінить ситуацію: чи не перебуває квартира під арештом, чи є в неї інші співвласники, чи немає обмежень щодо відчуження.

Нотаріусом може бути як державний, так і приватний фахівець — важливо лише, щоб він мав доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Саме через нотаріуса відбувається оформлення договору та подальше внесення змін до реєстру.

Які документи знадобляться

Без певного пакета документів переоформлення неможливе, наголошують фахівці порталу "Юристи.ua". Але не потрібно лякатися: якщо квартира вже у вашій власності, зібрати все необхідне нескладно.

Передусім потрібні:

паспорти та ІПН обох сторін — чоловіка та дружини;

документи, що підтверджують шлюб (свідоцтво);

оригінал документа, що підтверджує право власності на квартиру;

технічний паспорт на житло.

Якщо квартира була куплена у шлюбі, знадобиться нотаріально завірена згода другого з подружжя, навіть якщо він же й передає її. Це пов’язано з тим, що відповідно до закону, таке майно належить обом.

Інколи потрібна додаткова довідка з БТІ або витяг з реєстру речових прав. Але точний перелік завжди краще уточнити у нотаріуса, бо можуть бути індивідуальні нюанси.

Як проходить сам процес переоформлення

Після консультації з нотаріусом і збору всіх документів сторони (чоловік та дружина) особисто прибувають до офісу нотаріуса. Там укладається договір дарування, який одразу посвідчується та вноситься до реєстру.

Після цього дані надходять до державного реєстру. В середньому зміна власника триває від одного до трьох робочих днів, залежно від завантаженості нотаріуса та реєстраторів. Після завершення реєстрації нова власниця отримає витяг з реєстру прав власності, в якому буде зазначено її ім’я.

У деяких випадках оновлюється також технічний паспорт — це залежить від вимог конкретного нотаріуса або регіональних практик.

Скільки це коштує

Переоформлення квартири на дружину — одна з найдешевших операцій з нерухомістю. Усе завдяки тому, що дарування між подружжям не обкладається податками.

Основні витрати — це нотаріальні послуги. Їх розмір залежить від регіону, типу нерухомості та нотаріуса. У 2025 році середня вартість оформлення дарчої в Києві та інших великих містах — від 4 000 до 8 000 грн.

До цієї суми можуть входити:

оформлення договору;

державне мито (за потреби);

реєстрація права власності у реєстрі;

копії, витяги, технічні витрати.

Іноді потрібна оцінка нерухомості — якщо нотаріус наполягає, або якщо квартира оформляється на дружину після розлучення. У такому разі послуги оцінювача можуть додати ще 1-2 тис. грн до загальної вартості.

Важливі нюанси

Переоформлення квартири на дружину — формально просте, але юридично значуще рішення. Важливо розуміти, що дарча має безповоротний характер. Якщо передумали — скасувати її можна лише через суд, і то в дуже обмежених випадках (наприклад, якщо обдарована особа вчинила серйозне порушення проти дарувальника).

Також слід пам’ятати, що якщо квартира вже була під заставою чи на ній є інші обтяження, дарування може бути неможливим без зняття обмежень. Саме тому бажано ще на початку проконсультуватися з досвідченим нотаріусом і, за потреби, юристом.

Що ще треба знати українцям

У 2025 році українці, які планують угоди з нерухомістю, часто запитують: чи можна купити квартиру без згоди одного з подружжя. Відповідь на це питання регулюється Сімейним та Цивільним кодексами України, і правильне розуміння цих норм є ключовим для уникнення можливих юридичних проблем.

Також ми розповідали, що коли квартира перебуває у спільній сумісній власності, її власники не мають визначених часток. Порядок поділу такої власності або виділення частки в Україні встановлено Цивільним та Сімейним кодексами.