Як ділять квартиру у спільній сумісній власності — що каже закон і коли потрібен суд

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Спільна сумісна власність на квартиру — це коли кілька людей володіють майном разом без чіткого визначення, кому яка частка належить. У 2025 році в Україні діють чіткі правила, як поділити таку квартиру чи виділити свою частку. Ці правила прописані у Цивільному та Сімейному кодексах України.

У ситуації із спільною сумісною власністю найчастіше мова про подружжя, яке купило житло під час шлюбу, зазначають у Міністерстві юстиції.

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До такої власності входить:

квартира, придбана за спільні гроші;

майно, оформлене на одного, але куплене під час шлюбу;

нерухомість, подарована чи отримана у спадок, якщо є докази, що її добудовували або суттєво вкладались разом.

Як поділити квартиру за домовленістю

У найкращому випадку подружжя може домовитись, хто що отримає. Наприклад, один забирає квартиру, інший — грошову компенсацію.

Що для цього потрібно:

письмовий договір;

нотаріальне посвідчення;

реєстрація змін у Державному реєстрі.

Такий варіант можливий, якщо обоє згодні з поділом і не претендують на більшу частку.

А якщо не вдалося домовитись

Тоді справа йде до суду. У 2025 році, як і раніше, діє правило: частки вважаються рівними, якщо не доведено інше. Але суд має право відступити від цієї норми.

Суд може змінити частки, якщо:

один із подружжя не забезпечував сім’ю або витрачав гроші без згоди;

хтось приховував або псував спільне майно;

з одним із подружжя проживають діти або непрацездатні родичі;

один із подружжя використовував майно у професійній діяльності.

У таких випадках частка одного з подружжя може бути більшою.

Якщо квартира неподільна

Деякі квартири просто неможливо поділити фізично. Тоді один із подружжя може отримати грошову компенсацію. ЇЇ можна виплатити лише за згодою другої сторони. І тільки після того, як гроші будуть перераховані на депозитний рахунок суду.

Як відбувається виділ частки з квартири

Це коли один зі співвласників вирішує вийти зі спільної власності та виділити свою частку.

Процедура така:

Потрібна домовленість або судове рішення. Виділена частка стає окремим об’єктом. Колишній співвласник втрачає право на все інше майно.

Якщо виділ "у натурі" неможливий, тоді замість частки можна отримати компенсацію — за згодою інших співвласників.

Чи можна продати частку без згоди іншого

Це можливо, але тільки після того, як частка визначена й виділена в натурі. До цього майно є неподільним — і жодна угода щодо продажу частини не має юридичної сили.

Також можна заповідати свою частку навіть до її фактичного виділу.

Що відбувається після розлучення

Якщо шлюб не розірвано — немає строку давності для вимог про поділ. Але після розлучення діє правило трьох років: один із подружжя має подати позов упродовж трьох років з моменту, коли дізнався, що його права порушені.

Навіть через 5 чи 10 років після розлучення вже буде пізно вимагати свою частку, якщо не доведете, що про проблему дізнались нещодавно.

Якщо є діти, опікуни або недієздатні

У разі, коли квартира належить неповнолітньому або особі під опікою, жоден поділ або виділ неможливий без дозволу органу опіки та піклування.

Це стосується як продажу, так і дарування, застави або виділу частки.

Що потрібно для поділу квартири у 2025

Документи на квартиру Докази спільного придбання чи участі у фінансуванні Нотаріально засвідчений договір або рішення суду Внесок компенсації — за потреби Дозвіл органу опіки — якщо є діти або недієздатні

Що ще варто знати українцям

Право власності на нерухомість в Україні — це офіційна гарантія того, що ви є законним власником своєї квартири, будинку чи земельної ділянки. Однак, незважаючи на запис у реєстрі, це право може бути анульоване, що робить це питання особливо актуальним для власників майна, особливо коли посилюються перевірки та цифровізація даних у рамках боротьби з шахрайством.

Також ми повідомляли, що угоди з нерухомістю завжди вимагають максимальної обережності. Щоб уникнути ризиків, обов'язково перевіряйте право власності на квартиру через офіційні державні реєстри. Це життєво важливо при купівлі, даруванні або успадкуванні житла, адже такий крок допоможе вам убезпечитися від шахраїв.