Як перевірити право власності на квартиру в Україні у 2025 році — покроковий гід та поради

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

У світі нерухомості довіра має межі. Один із найнадійніших способів убезпечити себе — перевірити право власності на квартиру через офіційні державні ресурси. Це особливо важливо, якщо ви готуєтеся до купівлі, дарування або отримання житла у спадок. У 2025 році зробити це стало ще простіше — як онлайн, так і офлайн. Головне — знати, де саме шукати й як не потрапити в пастку шахраїв.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як перевірити право власності, що робити у разі невідповідностей, і як убезпечити себе від ризиків.

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Чому важливо перевіряти право власності

Перевірка права власності дозволяє переконатися, що квартира дійсно належить продавцю чи власнику, не перебуває під арештом, іпотекою чи іншими обмеженнями. Це особливо актуально перед укладенням угод, адже помилки в документах можуть призвести до втрати грошей або майна.

У 2025 році, завдяки оновленим державним реєстрам і цифровим сервісам, ви можете швидко отримати достовірну інформацію про нерухомість. Однак важливо знати, де і як це зробити правильно.

Де можна дізнатися, хто власник нерухомості

Є три легальні способи перевірити право власності на нерухомість:

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у приватного нотаріуса або адвоката;

через онлайн-сервіси — портал "Дія" або сайт Мін’юсту.

Офлайн-перевірка: варіант для тих, хто хоче все тримати на руках

Якщо вам важливо мати паперовий документ, можете звернутися до будь-якого Центру надання адмінпослуг — незалежно від місця проживання. Для цього потрібно:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

платіжка про сплату адміністративного збору (60 грн у 2025 році — це 0,025 прожиткового мінімуму);

якщо дієте через представника — нотаріальна довіреність.

Інформаційний витяг можна отримати також у нотаріуса чи адвоката — якщо, наприклад, у вас немає електронного підпису або не хочете реєструватися в електронних кабінетах.

Онлайн-перевірка: 10 хвилин — і все на екрані

Найзручніший спосіб у 2025 році — скористатися електронними ресурсами. Вам будуть потрібні електронний підпис (КЕП) та смартфон або комп’ютер із доступом до інтернету.

Існують два ключові портали для перевірки:

Перевірка через Дію: все в одному місці

Алгоритм дій:

Увійти до кабінету на порталі "Дія" за допомогою КЕП. У розділі послуг обрати: "Інформація з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно". Указати критерії пошуку — можна за ідентифікаційним кодом, паспортом або адресою. Сплатити збір — 40 грн (може варіюватися залежно від обсягу даних). Отримати витяг у PDF у розділі "Отримані документи".

Варто зазначити, що через Дію можна отримати також інформацію з інших реєстрів: майнових прав, прав власності, іпотек та заборон на відчуження.

Перевірка на сайті Мін’юсту

Цей спосіб вимагає більше часу, але є альтернативним:

Зайти на сайт і створити електронний кабінет. Перейти до розділу "Онлайн-сервіси". Обрати "Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно". Подати заявку, сплатити збір. Отримати відповідь на електронну пошту.

Що робити, якщо щось не так

Іноді трапляється: шукаєте квартиру, а витяг показує зовсім інші дані або взагалі нічого. У таких випадках:

перевірте правильність введених даних (ПІБ, ІПН, адреса);

повторіть запит з іншими параметрами;

якщо відображається чуже майно — це може бути помилка в реєстрі або навіть ознака шахрайства.

У разі помилки в даних слід написати заяву до Міністерства юстиції з проханням виправити інформацію. До листа треба додати копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо).

Якщо виявиться, що нерухомість записана на чужу особу, варто звернутися не лише до Мін’юсту, а й до поліції — це вже підстава для кримінального провадження.

Зазначимо, багатьох українців хвилює питання, чи дає реєстрація людини у квартирі їй право на це житло. Поширеним є міф, що прописка автоматично надає частку нерухомості або робить мешканця "невиселяємим", проте це не відповідає дійсності.

Також ми розповідали, що питання виписки співвласника з квартири або будинку залишається актуальним для власників української нерухомості. Зазвичай це виникає через те, що співвласник не проживає за адресою, не сплачує рахунки або спричиняє конфлікти. Хоча законодавство регулює це питання, єдиного однозначного рішення часто немає.