Как проверить право собственности на квартиру в Украине в 2025 году — пошаговый гид и советы

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

В мире недвижимости доверие имеет пределы. Один из самых надежных способов обезопасить себя — проверить право собственности на квартиру через официальные государственные ресурсы. Это особенно важно, если вы готовитесь к покупке, дарению или получению жилья по наследству. В 2025 году сделать это стало еще проще — как онлайн, так и офлайн. Главное — знать, где именно искать и как не попасть в ловушку мошенников.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как проверить право собственности, что делать в случае несоответствий, и как обезопасить себя от рисков.

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Почему важно проверять право собственности

Проверка права собственности позволяет убедиться, что квартира действительно принадлежит продавцу или владельцу, не находится под арестом, ипотекой или другими ограничениями. Это особенно актуально перед заключением сделок, ведь ошибки в документах могут привести к потере денег или имущества.

В 2025 году, благодаря обновленным государственным реестрам и цифровым сервисам, вы можете быстро получить достоверную информацию о недвижимости. Однако важно знать, где и как это сделать правильно.

Где можно узнать, кто владелец недвижимости

Есть три легальных способа проверить право собственности на недвижимость:

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

у частного нотариуса или адвоката;

через онлайн-сервисы — портал "Дія" или сайт Минюста.

Офлайн-проверка: вариант для тех, кто хочет все держать на руках

Если вам важно иметь бумажный документ, можете обратиться в любой Центр предоставления админуслуг — независимо от места жительства. Для этого нужно:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

платежка об уплате административного сбора (60 грн в 2025 году — это 0,025 прожиточного минимума);

если действуете через представителя — нотариальная доверенность.

Информационное извлечение можно получить также у нотариуса или адвоката — если, например, у вас нет электронной подписи или не хотите регистрироваться в электронных кабинетах.

Онлайн-проверка: 10 минут — и все на экране

Самый удобный способ в 2025 году — воспользоваться электронными ресурсами. Вам потребуется электронная подпись (КЭП) и смартфон или компьютер с доступом к интернету.

Существуют два ключевых портала для проверки:

Проверка через Діяю: все в одном месте

Алгоритм действий:

Войти в кабинет на портале "Дія" с помощью КЭП. В разделе услуг выбрать: "Информация из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество". Указать критерии поиска - можно по идентификационному коду, паспорту или адресу. Оплатить сбор — 40 грн (может варьироваться в зависимости от объема данных). Получить выписку в PDF в разделе "Полученные документы".

Стоит отметить, что через Дію можно получить также информацию из других реестров: имущественных прав, прав собственности, ипотек и запретов на отчуждение.

Проверка на сайте Минюста

Этот способ требует больше времени, но является альтернативным:

Зайти на сайт и создать электронный кабинет. Перейти в раздел "Онлайн-сервисы". Выбрать "Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество". Подать заявку, оплатить сбор. Получить ответ на электронную почту.

Что делать, если что-то не так

Иногда случается: ищете квартиру, а выписка показывает совсем другие данные или вообще ничего. В таких случаях:

проверьте правильность введенных данных (ФИО, ИНН, адрес);

повторите запрос с другими параметрами;

если отображается чужое имущество — это может быть ошибка в реестре или даже признак мошенничества.

В случае ошибки в данных следует написать заявление в Министерство юстиции с просьбой исправить информацию. К письму надо приложить копии правоустанавливающих документов (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и т.д.).

Если окажется, что недвижимость записана на чужое лицо, стоит обратиться не только в Минюст, но и в полицию — это уже основание для уголовного производства.

Отметим, многих украинцев волнует вопрос, дает ли регистрация человека в квартире ему право на это жилье. Распространенным является миф, что прописка автоматически предоставляет долю недвижимости или делает жильца "невыселяемым", однако это не соответствует действительности.

Также мы рассказывали, что вопрос выписки совладельца из квартиры или дома остается актуальным для владельцев украинской недвижимости. Обычно это возникает из-за того, что совладелец не проживает по адресу, не оплачивает счета или вызывает конфликты. Хотя законодательство регулирует этот вопрос, единого однозначного решения часто нет.