Чи можна виписати співвласника квартири у 2025 році — закон і практика

Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

Питання виписки співвласника квартири чи будинку є одним із найпоширеніших серед власників нерухомості в Україні. Часто воно виникає, коли співвласник не проживає за адресою, не сплачує комунальні послуги або створює конфлікти. У 2025 році українське законодавство чітко регулює це питання, але відповідь не завжди однозначна.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи можливо виписати співвласника квартири, які правові механізми для цього існують, і що потрібно знати, щоб діяти законно.

Реклама

Читайте також:

Що каже закон про виписку співвласника

Згідно з чинним законодавством України, зокрема Цивільним кодексом та постановою Кабінету міністрів №265 від 2022 року, виписати співвласника квартири без його згоди неможливо. Співвласник, який має частку в нерухомості, наділений такими ж правами на користування житлом, як і інші власники, незалежно від того, проживає він у квартирі чи ні. Це підтверджують численні джерела, зокрема юридичні консультації та судова практика.

Основна причина такої позиції законодавства — захист права власності. Навіть якщо співвласник не проживає в квартирі тривалий час або не оплачує комунальні послуги, це не є підставою для автоматичного позбавлення його права на житло.

Виписка можлива лише за добровільною згодою співвласника або через суд за наявності вагомих підстав.

Які підстави можуть допомогти виписати співвласника

Хоча примусова виписка співвласника ускладнена, є кілька ситуацій, коли це можливо через суд:

Добровільна відмова від частки. Співвласник може добровільно відмовитися від своєї частки, уклавши договір про передачу права власності іншому співвласнику або третій особі. У такому разі виписка відбувається без проблем. Викуп частки. Якщо один співвласник хоче продати свою частку, інші мають переважне право викупу. Якщо вони відмовляються, частку можна продати сторонній особі, після чого новий власник може не бути прописаним у квартирі. Судове рішення. У виняткових випадках суд може ухвалити рішення про виписку, якщо співвласник порушує права інших власників, наприклад, умисно псує майно або створює небезпечні умови для проживання. Однак такі випадки рідкісні, і потрібні вагомі докази. Смерть співвласника. Якщо співвласник помер, його частка переходить до спадкоємців, які можуть бути не прописані в квартирі. У такому разі виписка померлого можлива за наявності свідоцтва про смерть.

Процедура виписки: що потрібно знати

Для виписки особи, яка не є співвласником, власник може звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із заявою, документами на право власності та сплатити адміністративний збір. Однак для співвласника цей механізм не працює, оскільки потрібна його згода або судове рішення.

Якщо справа доходить до суду, необхідно зібрати такі документи:

копії паспорта та ідентифікаційного коду позивача;

документи, що підтверджують право власності на квартиру;

докази, що співвласник не проживає в квартирі (наприклад, довідка про склад сім’ї);

документи, що підтверджують порушення прав інших співвласників (якщо є).

Під час воєнного стану виписка ускладнена, особливо якщо співвласник є військовозобов’язаним. Законодавство забороняє виписувати таких осіб без їхньої згоди.

Альтернативні шляхи вирішення конфлікту

Якщо виписати співвласника неможливо, є кілька способів врегулювати ситуацію:

Домовленість. Найпростіший і найменш витратний спосіб — досягти згоди зі співвласником. Наприклад, можна запропонувати викупити його частку або домовитися про спільне користування майном. Поділ майна. Якщо квартира перебуває у спільній сумісній власності (наприклад, подружжя), можна через суд визначити частки кожного співвласника, що може спростити подальше розпорядження майном. Продаж квартири. У разі неможливості домовитися співвласники можуть продати квартиру, розділивши отримані кошти пропорційно до часток.

Чому виписка співвласника — складне питання

Спільна власність на квартиру часто створює конфлікти, оскільки фізично поділити її неможливо, на відміну від будинку, де можна зробити окремі входи. Законодавство України захищає права всіх співвласників, щоб уникнути порушення їхніх конституційних прав.

Навіть якщо співвласник не проживає в квартирі чи не сплачує за комунальні послуги, це не є підставою для виписки, оскільки право власності не залежить від факту проживання.

Що ще варто знати українцям

Нерухомість — це не просто житло чи земля, а й важливий актив, який потребує надійного захисту. Будь-яка помилка в оформленні документів або недостатня увага до деталей може обернутися серйозними наслідками, такими як проблеми з продажем майна або навіть його втрата через шахраїв.

Також зазначимо, багатьох українців хвилює питання, чи може людина, зареєстрована у їхній квартирі, претендувати на неї. Попри поширені міфи про "прописку", сама лише реєстрація не надає особі автоматичного права власності на житло чи його частину.