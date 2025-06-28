Можно ли выписать совладельца квартиры в 2025 году — закон и практика

Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

Вопрос выписки совладельца квартиры или дома является одним из самых распространенных среди владельцев недвижимости в Украине. Часто он возникает, когда совладелец не проживает по адресу, не платит коммунальные услуги или создает конфликты. В 2025 году украинское законодательство четко регулирует этот вопрос, но ответ не всегда однозначен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, возможно ли выписать совладельца квартиры, какие правовые механизмы для этого существуют, и что нужно знать, чтобы действовать законно.

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Что говорит закон о выписке совладельца квартиры

Согласно действующему законодательству Украины, в частности Гражданскому кодексу и постановлению Кабинета министров №265 от 2022 года, выписать совладельца квартиры без его согласия невозможно. Совладелец, который имеет долю в недвижимости, наделен такими же правами на пользование жильем, как и другие владельцы, независимо от того, проживает он в квартире или нет. Это подтверждают многочисленные источники, в частности юридические консультации и судебная практика.

Основная причина такой позиции законодательства — защита права собственности. Даже если совладелец не проживает в квартире длительное время или не оплачивает коммунальные услуги, это не является основанием для автоматического лишения его права на жилье.

Выписка возможна только по добровольному согласию совладельца или через суд при наличии веских оснований.

Какие основания могут помочь выписать совладельца

Хотя принудительная выписка совладельца затруднена, есть несколько ситуаций, когда это возможно через суд:

Добровольный отказ от доли. Совладелец может добровольно отказаться от своей доли, заключив договор о передаче права собственности другому совладельцу или третьему лицу. В таком случае выписка происходит без проблем. Выкуп доли. Если один совладелец хочет продать свою долю, остальные имеют преимущественное право выкупа. Если они отказываются, долю можно продать постороннему лицу, после чего новый владелец может не быть прописанным в квартире. Судебное решение. В исключительных случаях суд может принять решение о выписке, если совладелец нарушает права других собственников, например, умышленно портит имущество или создает опасные условия для проживания. Однако такие случаи редки, и нужны веские доказательства. Смерть совладельца. Если совладелец умер, его доля переходит к наследникам, которые могут быть не прописаны в квартире. В таком случае выписка умершего возможна при наличии свидетельства о смерти.

Процедура выписки: что нужно знать

Для выписки лица, которое не является совладельцем, владелец может обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) с заявлением, документами на право собственности и оплатить административный сбор. Однако для совладельца этот механизм не работает, поскольку требуется его согласие или судебное решение.

Если дело доходит до суда, необходимо собрать следующие документы:

копии паспорта и идентификационного кода истца;

документы, подтверждающие право собственности на квартиру;

доказательства, что совладелец не проживает в квартире (например, справка о составе семьи);

документы, подтверждающие нарушение прав других совладельцев (если есть).

Во время военного положения выписка затруднена, особенно если совладелец является военнообязанным. Законодательство запрещает выписывать таких лиц без их согласия.

Альтернативные пути решения конфликта

Если выписать совладельца невозможно, есть несколько способов урегулировать ситуацию:

Договоренность. Самый простой и наименее затратный способ — достичь согласия с совладельцем. Например, можно предложить выкупить его долю или договориться о совместном пользовании имуществом. Раздел имущества. Если квартира находится в общей совместной собственности (например, супругов), можно через суд определить доли каждого совладельца, что может упростить дальнейшее распоряжение имуществом. Продажа квартиры. В случае невозможности договориться совладельцы могут продать квартиру, разделив полученные средства пропорционально долям.

Почему выписка совладельца — сложный вопрос

Совместная собственность на квартиру часто создает конфликты, поскольку физически поделить ее невозможно, в отличие от дома, где можно сделать отдельные входы. Законодательство Украины защищает права всех совладельцев, чтобы избежать нарушения их конституционных прав.

Даже если совладелец не проживает в квартире или не платит за коммунальные услуги, это не является основанием для выписки, поскольку право собственности не зависит от факта проживания.

Что еще стоит знать украинцам

Недвижимость — это не просто жилье или земля, но и важный актив, который требует надежной защиты. Любая ошибка в оформлении документов или недостаточное внимание к деталям может обернуться серьезными последствиями, такими как проблемы с продажей имущества или даже его потеря из-за мошенников.

Также отметим, многих украинцев волнует вопрос, может ли человек, зарегистрированный в их квартире, претендовать на нее. Несмотря на распространенные мифы о "прописке", сама только регистрация не предоставляет лицу автоматического права собственности на жилье или его часть.