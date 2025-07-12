Как делят квартиру в общей совместной собственности — что говорит закон и когда нужен суд

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Совместная совместная собственность на квартиру — это когда несколько человек владеют имуществом вместе без четкого определения, кому какая доля принадлежит. В 2025 году в Украине действуют четкие правила, как поделить такую квартиру или выделить свою долю. Эти правила прописаны в Гражданском и Семейном кодексах Украины.

В ситуации с общей совместной собственностью чаще всего речь о супругах, которые купили жилье во время брака, отмечают в Министерстве юстиции.

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В такую собственность входит:

квартира, приобретенная за общие деньги;

имущество, оформленное на одного, но купленное во время брака;

недвижимость, подаренная или полученная в наследство, если есть доказательства, что ее достраивали или существенно вкладывались вместе.

Как поделить квартиру по договоренности

В лучшем случае супруги могут договориться, кто что получит. Например, один забирает квартиру, другой — денежную компенсацию.

Что для этого нужно:

письменный договор;

нотариальное удостоверение;

регистрация изменений в Государственном реестре.

Такой вариант возможен, если оба согласны с разделом и не претендуют на большую долю.

А если не удалось договориться

Тогда дело идет в суд. В 2025 году, как и раньше, действует правило: доли считаются равными, если не доказано иное. Но суд имеет право отступить от этой нормы.

Суд может изменить доли, если:

один из супругов не обеспечивал семью или тратил деньги без согласия;

кто-то скрывал или портил общее имущество;

с одним из супругов проживают дети или нетрудоспособные родственники;

один из супругов использовал имущество в профессиональной деятельности.

В таких случаях доля одного из супругов может быть больше.

Если квартира неделимая

Некоторые квартиры просто невозможно поделить физически. Тогда один из супругов может получить денежную компенсацию. Ее можно выплатить только с согласия второй стороны. И только после того, как деньги будут перечислены на депозитный счет суда.

Как происходит выдел доли из квартиры

Это когда один из совладельцев решает выйти из общей собственности и выделить свою долю.

Процедура такова:

Нужна договоренность или судебное решение. Выделенная доля становится отдельным объектом. Бывший совладелец теряет право на все остальное имущество.

Если выдел "в натуре" невозможен, тогда вместо доли можно получить компенсацию — с согласия других совладельцев.

Можно ли продать долю без согласия другого

Это возможно, но только после того, как доля определена и выделена в натуре. До этого имущество является неделимым — и ни одно соглашение о продаже части не имеет юридической силы.

Также можно завещать свою долю даже до ее фактического выделения.

Что происходит после развода

Если брак не расторгнут — нет срока давности для требований о разделе. Но после развода действует правило трех лет: один из супругов должен подать иск в течение трех лет с момента, когда узнал, что его права нарушены.

Даже через 5 или 10 лет после развода уже будет поздно требовать свою долю, если не докажете, что о проблеме узнали недавно.

Если есть дети, опекуны или недееспособные

В случае, когда квартира принадлежит несовершеннолетнему или лицу под опекой, ни один раздел или выдел невозможен без разрешения органа опеки и попечительства.

Это касается как продажи, так и дарения, залога или выдела доли.

Что нужно для раздела квартиры в 2025 году

Документы на квартиру Доказательства совместного приобретения или участия в финансировании Нотариально заверенный договор или решение суда Взнос компенсации — при необходимости Разрешение органа опеки — если есть дети или недееспособные

Что еще стоит знать украинцам

Право собственности на недвижимость в Украине — это официальная гарантия того, что вы являетесь законным владельцем своей квартиры, дома или земельного участка. Однако, несмотря на запись в реестре, это право может быть аннулировано, что делает этот вопрос особенно актуальным для владельцев имущества, особенно когда усиливаются проверки и цифровизация данных в рамках борьбы с мошенничеством.

Также мы сообщали, что сделки с недвижимостью всегда требуют максимальной осторожности. Чтобы избежать рисков, обязательно проверяйте право собственности на квартиру через официальные государственные реестры. Это жизненно важно при покупке, дарении или наследовании жилья, ведь такой шаг поможет вам обезопасить себя от мошенников.